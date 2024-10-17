В Канте произошло двойное убийство. Задержан подозреваемый

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Расследование продолжается

Сотрудниками Чуйской области установлен и задержан подозреваемый, в совершении убийства двух лиц и поджога жилого дома.

Как сообщили в ГУВД региона, 12 октября в 20:55 часов в ОВД Иссык-Атинского района поступило сообщение о пожаре жилого дома расположенного по ул. Пионерская г. Кант, Ысык-Атинского района.

Данный факт был зарегистрирован в ОВД Ысык-Атинского района и начата до следственная проверка.

При выезде на место происшествия следственно-оперативной группой было установлено, что в барачном доме, расположенного на указанной улице произошел пожар, дом состоит из 4 квартир, пожар возник в одной из квартир, внутри которого был обнаружен обгоревший труп гражданина К.А. 1981 года рождения, возникший пожар в квартире перешла в другие три квартиры указанного дома.

В ходе проверки было установлено, что гражданин Х.Р. в состоянии алкогольного опьянения пришел к своей знакомой гражданке Е.И., где из ревности избил ее и гражданина И.О., которые после получения телесных повреждений убежали, далее продолжая свои преступные действия гражданин Х.Р. зашел в спальню комнату указанной квартиры, где облив медицинским спиртом гражданина К.А., который находился в указанной квартире в состоянии алкогольного опьянения умышленно поджег его и скрылся с места происшествия.

Также было установлено, что гражданка Е.И. и И.О. с полученными телесными повреждениями были доставлены в территориальную больницу г.Кант, где гражданка Е.И. была госпитализирована, а гражданин И.О. самовольно ушел из больницы. Далее, 15 октября 2024 года труп гражданина И.О. 1972 года рождения, с телесными повреждениями был обнаружен по ул.Чекирова г.Кант.

16 октября 2024 года по данным фактам были возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренные ст.122 (Убийство), ст.216 (Уничтожение или повреждение чужого имущества) УК КР.

При проведении оперативно розыскных мероприятий сотрудниками милиции было установлено место нахождение подозреваемого Х.Р. 1990 года рождения, который в порядке ст.96 УПК был задержан и водворен в ИВС.

По уголовным делам назначены все необходимые судебно-правовые экспертизы, расследование продолжается.