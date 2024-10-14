В Бишкеке похитили бизнесмена, забрали авто и вымогали деньги. Задержаны члены ОПГ

Новости

В Бишкеке задержаны члены ОПГ по подозрению в похищении бизнесмена.

По данным следствия, они требовали у него автомобиль и $25 тыс. Об этом сообщили в МВД КР.

Как уточняется, сотрудникам ГУУР МВД стало известно, что члены ОПГ силой посадили бизнесмена в автомашину и вывезли за город. Там они вымогали автомобиль и $25 тысяч. По факту в УВД Свердловского района Бишкека было возбуждено уголовное дело по статье 165 "Похищение человека" УК КР.

Оперативники вышли на след похитителей, и на одном из перекрестков в центре Бишкека были задержаны Т. Ж., 1987 года рождения, и С. Э., 1990 года рождения, которые передвигались на машине похищенного бизнесмена вместе с избитым.

Задержанные подозреваются в том, что они вывезли потерпевшего на окраину, избили и, получив согласие передать $25 тыс. и авто, поехали забирать другую машину бизнесмена.

Задержанный Т. Ж. состоит на оперативном учете МВД как активный член ОПГ ликвидированного Камчы Асанбека. Подозреваемые водворены в ИВС.