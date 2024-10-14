В аэропорту «Манас» задержали разыскиваемого Интерполом иностранца

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Он обвиняется в организации незаконной перевозки мигрантов в Европу

В аэропорту «Манас» задержан иностранный гражданин, находящийся в розыске по линии Интерпола.

Ф.С., 1978 года рождения, был задержан сотрудниками МВД и ГКНБ при попытке пересечения госграницы Кыргызстана.

По данным пресс-службы МВД, мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей 263, пунктами 1 и 2 Уголовного кодекса Румынии, за организацию незаконной перевозки мигрантов в Европу.

По имеющейся информации, 25 ноября 2020 года на КПП «Нэдлак II-Чанадпалота» при выезде из Румынии была остановлена грузовая автомашина, за рулем которой находился Ф. С. В ходе проверки транспортного средства сотрудники пограничной полиции Румынии в грузовом отсеке обнаружили 28 иностранных граждан арабского происхождения, пытавшихся незаконно пересечь госграницу Румынии в направлении Европы.

Сотрудниками МВД КР Ф.С. доставлен в Следственную службу Сокулукского РОВД для принятия мер в соответствии с законодательством КР.

Фото пресс-службы МВД