На Ошском рынке напали с ножом на сотрудников департамента лекарств

Новости

На Ошском рынке произошло нападение на сотрудников департамента лекарственных средств и медицинских изделий.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Поясняется, что вчера, 10 октября, специалисты департамента совместно с сотрудниками УВД Ленинского района проводили оперативно-профилактические мероприятия по проблеме "аптечной наркомании". В ходе рейда они выявили предпринимателей, которые, не имея лицензии, незаконно продавали сильнодействующие лекарственные средства на территории рынка и ЗАО ТРК "Берекет-Универсал".

"Один из них напал на сотрудников департамента с кухонным ножом. Специалисты вызвали наряд милиции, а также написали заявление для принятия соответствующих мер в отношении реализаторов Ошского рынка и ЗАО ТРК "Берекет-Универсал", нарушивших закон", - говорится в сообщении.

Милиция изъяла нож, а также изъято 20 флаконов препарата "Т.", 94 коробки от использованного указанного препарата, 140 таблеток препарата "Т.-Д." и 300 коробок от использованных указанных таблеток, 20 коробок от использованных таблеток "М.".

Составлены протоколы "О правонарушении", наложено два штрафа на физических лиц на общую сумму 17 500 сомов.

По результатам проведенного рейда будут назначены экспертизы, предприняты иные меры согласно законодательству.

Источник: kaktus.media