Из Таиланда в Бишкеке прибыла марихуана на 10 млн сомов, спрятанная в продуктах

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Из Таиланда в Бишкеке прибыли марихуана на 10 млн сомов, спрятанная в продуктах



Ликвидирована транснациональная наркогруппировка, сообщили 10 октября в пресс-службе Государственной таможенной службе.



Сотрудники таможни «Манас», СБНОН МВД и ГУВД Чуйской области, а также ГКНБ выявили из разных стран в Кыргызстан поставляют наркотики, которые затем транспортируют в Казахстан и в Россию. Силовики получили информацию, что из Таиланда должна прибыть крупная партия «гибридной марихуаны» (таиландская шишка), который спрятали в продуктах питания.



Во время спецоперации 28 августа были задержаны активные члены наркогрупировки: гражданин Казахстана С.Н.Б., 1978 года рождения, граждане Кыргызстана С.А.Ж., 1986 года рождения, и С.К.Ш., 1978 года рождения. Кроме этого, был установлен подозреваемый в организации наркоканала — гражданин Казахстана Б.Т.У., 1994 года рождения.



По данным таможни, стоимость изъятых наркотиков на черном рынке оценивается в 10 млн сомов.



Стоимость изъятых наркотических средств на черном рынке оценивается в 10 млн сомов. Таким образом, в результате проведённой спецоперации ликвидирована и разобщена транснациональная наркогруппировка.

Источник: АКИpress