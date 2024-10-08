Милиция ищет хулиганов, разбивших окна пассажирского автобуса

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Никто из пассажиров не пострадал

Транспортное муниципальное предприятие города Бишкек передала материалы по данному инциденту в Ысык-Атинский отдел милиции.

По данным пресс-службы предприятия, 7 октября, примерно в 21:07 вечера, водитель автобуса марки «Зонгтонг» попал в ДТП. При выезде автобуса из села Сары-Жон Аламудунского района Чуйской области неизвестные лица забросали его камнями, разбив окна, и убежали. Никто из пассажиров не пострадал. Данное ДТП было зарегистрировано в Ысык-Атинском РОВД.

В данный момент сотрудниками милиции начались соответствующие мероприятия по поиску и поимке виновных. Причиненный ущерб будет взыскан полностью.

Источник: Кабар