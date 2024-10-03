Мужчину жестоко избили: у него вытек глаз

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Задержан подозреваемый в жестоком избиении, сообщили 3 октября в пресс-службе ГУВД Чуйской области.

17 августа двое жителей села Первомайское Иссык-Атинского района на берегу пруда устроили пьяное застолье. Примерно в 9 вечера между ними произошла ссора, которая быстро переросла в драку. В итоге 57-летнего местного жителя доставили в больницу с тяжелыми травмами: переломы и конфузия глазного облака тяжелой степени, выпадение внутренних структур и оболочек левого глаза (вытек глаз).



Данный факт был зарегистрирован по ст.130 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью») УК КР.



Сотрудники милиции задержали подозреваемого Я.И., 1984 года рождения. Его водворили в ИВС.



Ведется следствие.

Источник: АКИpress