Отмена выплаты пенсий продолжающим работать военным - неуважение армии

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В результате они получают зарплату и половину пенсии.

Министерство обороны Кыргызской Республики считает инициативу Социального фонда Кыргызской Республики об отмене выплаты пенсии гражданам, и в частности военнослужащим "продолжающим работать", нецелесообразной, крайне непродуманной и неуважительной по отношению к кыргызским военнослужащим (имеет место дискредитация ратного труда).

Во-первых, военнослужащие не "работают", а несут службу (причем 80% личного состава Вооруженных сил несут службу в сложных климатических и высокогорных условиях, не жалея ни себя, ни своих близких и при этом обеспечивая мирный труд граждан Кыргызстана).

Во-вторых, сроки выхода военнослужащих на пенсию определены не желанием военнослужащего, а соответствующими нормативно-правовыми актами КР, и основываются они на том, что служебное время военнослужащих составляет 10-12, а порой и 24 часа в сутки, выходные и праздничные дни военнослужащих в нередких случаях также проходят на службе. Несложный математический подсчет показывает, что служебное время кыргызского военнослужащего составляет 60-80 часов в неделю. В качестве примера и сравнения - рабочее время сотрудников Социального фонда составляет 8 часов в день, 40 часов в неделю, да еще плюс два дня обязательных выходных.

В-третьих, говоря о начислении пенсии военнослужащим в России и Казахстане, сотрудники Социального фонда, если быть объективным, распространяют неверную и однобокую информацию и таким образом вводят население республики в заблуждение. Денежное довольствие, а соответственно и пенсии российских, казахских и узбекских военнослужащих значительно выше, чем у наших защитников Отечества.

Чтобы воочию увидеть ситуацию на местах, мы предлагаем сотрудникам Социального фонда КР посетить наши воинские части, дислоцированные в высокогорных районах Баткена, Маргуна, Нарына или Каракола и в других районах республики, и непосредственно ознакомиться с их условиями проживания и службы и сравнить их с условиями работы самих сотрудников Соцфонда.

Вместо того чтобы выразить нашим военным и военным пенсионерам слова благодарности за нелегкую службу и ратный труд, заместитель Социального фонда, пребывая в комфорте и пользуясь всеми благами цивилизации (о которых наши военные и их семьи, проходящие службу в гарнизонах, не могут и мечтать), с высокой трибуны требует отменить им пенсии и тем самым ухудшить социально-экономическое положение военнослужащих Кыргызстана. Можно ли назвать такой подход государственной структуры, которой является Социальный фонд, государственным? (вопрос исключительно риторический).

В-четвертых, и это самое главное. Все руководство Кыргызстана, правительство, и в первую очередь Президент - Главнокомандующий Вооруженными силами, предпринимают усилия по повышению уровня боеготовности национальных Вооруженных сил, обеспечивая военнослужащих всем необходимым, в том числе достойным денежным эквивалентом их нелегкого труда, в то время как руководство Социального фонда своими непродуманными действиями, провокационными заявлениями и негосударственным подходом к обеспечению военной безопасности Кыргызстана сводит все эти старания на нет.

На основании вышеизложенного Министерство обороны Кыргызской Республики считает инициативу Социального фонда КР крайне непродуманной, наносящей значительный вред обеспечению военной безопасности и идущей вразрез с государственной политикой военно-политического руководства Кыргызской Республики в военной области и социальной защитой военнослужащих.

Напомним, военнослужащим хотят запретить одновременно получать и пенсию, и заработную плату. Об этом сообщила заместитель председателя Соцфонда Гульнара Джуматаева на парламентских слушаниях по вопросам реформирования пенсионной системы.

Она рассказала, что военнослужащие выходят на пенсию в 40-42 года, но продолжают работать. В результате они получают зарплату и половину пенсии.

"Если смотреть на другие страны, то такого там нет. Либо получают зарплату, либо уходят и получают пенсию. Например, в России и Казахстане военнослужащим пенсии выплачивают после оставления военной службы. Мы это предлагаем", - сказала Джуматаева.



Источник: vb.kg