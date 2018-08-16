"Отдать Узбекистану эксклав Барак просили сами кыргызстанцы..."

Экс-вице-премьер поделился своим мнением по поводу обмена землей с Узбекистаном

Поясним, отечественные СМИ сообщили, что правительство Кыргызстана намерено уступить Узбекистану эксклав Барак, расположенный на его территории. В обмен кыргызстанский кабмин хочет равнозначный участок земли. Об этом сообщают отечественные СМИ.

Когда произойдет и состоится ли вообще обмен, пока неизвестно. По данному вопросу все еще ведутся переговоры.

Своим мнением об интересном выходе из положения с Vesti.kg поделился эксперт по вопросам границ, бывший вице-премьер-министр Токон Мамытов. Он успокаивает, отмечая, что обмен территориями между государствами - общепринятая мировая практика.

- В 2014 году, когда Узбекская сторона закрыли КПП и нашим гражданам приходилось ездить через Кызыл-Кию, в эксклав Барак отправилась правительственная делегация, - напомнил он . - Жители Барака тогда решили, что просто покинут эту местность и переедут жить на основную территорию Кыргызстана. Но я им сказал, что нельзя просто так оставить нашу землю, там ведь более 400 гектар. Тогда наши граждане сами предложили обменять эту площадь на равнозначную.

Токон Болотбекович напомнил, что в истории есть немало примеров, когда государства обменивались своими территориями для решения вопросов с границами.

- На границе Нидерландов и Бельгии есть спорный участок территории, частью этой земли государства обменялись, - рассказал он. - Кроме того, практика обмена землями была у Индии и Пакистана, к примеру. В этом нет ничего плохого.

Экс-вице-премьер считает, что важно донести до кыргызстанцев: отдать эксклав Барак взамен на другой участок земли идея самих граждан, а не правительства.

- Чтобы граждане не думали, что это вдруг придумали пограничники или премьер,- пояснил он. - Этот вопрос висит уже четыре года. Если обмен все-таки произойдет, это облегчит жизнь людям, живущим там. Они ведь оторваны от родственников, к ним даже дети иногда не могут приехать. Главное, чтобы обмен был равнозначный, ведь пахотные земли нельзя менять каменистую местность.

Vesti.kg