Бишкек и Ташкент ведут переговоры об обмене кыргызского эксклава Барак

Бишкек и Ташкент ведут переговоры об обмене кыргызского эксклава Барак на равнозначный участок на границе двух стран.

Об этом «Азаттыку» сообщили в пресс-службе правительства и полномочный представитель правительства в Ошской области Байыш Юсупов.

Заведующий отделом информационной безопасности аппарата правительства Чынгыз Эсенгулов сообщил, что 7 августа в Фергане прошла очередная встреча рабочих групп правительственных делегаций по делимитации и демаркации кыргызско-узбекской государственной границы, на которой рассматривался и вопрос по селу Барак.

«Следует отметить положительную динамику в процессе делимитации госграницы. При этом по оставшимся несогласованным участкам ведутся работы по определению прохождения проектной линии госграницы на взаимоприемлемой основе, в том числе и по участку Барак», - говорится в сообщении правительства.

Замглавы Ошской области Байыш Юсупов рассказал, что вопрос пока находится на стадии обсуждения.

Площадь эксклава Барак составляет 230 гектаров, в селе проживает около 75 граждан Кыргызстана. Местные жители многие годы испытывают трудностипри пересечении границы, а кыргызская сторона доставляет гуманитарную помощь на участок.

В 2017 году Кыргызстан и Узбекистан согласовали 1 170 из 1 378 километров границы. Оставшиеся 208 километров, как сообщалось ранее, должны были быть согласованы до конца 2017 года, но работа по делимитации и демаркации пока остается незавершенной.

7 августа МИД Узбекистана сообщил, что было описаны участки Шахимардан и Газнов в пределах Ферганской области Узбекистана и Баткенской области Кыргызстана. Шахимардан является одним из двух узбекских анклавов, который находится на территории Кыргызстана.

Источник - "Азаттык"