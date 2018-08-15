Бишкек и Ташкент ведут переговоры об обмене кыргызского эксклава Барак на равнозначный участок на границе двух стран.
Об этом «Азаттыку» сообщили в пресс-службе правительства и полномочный представитель правительства в Ошской области Байыш Юсупов.
Заведующий отделом информационной безопасности аппарата правительства Чынгыз Эсенгулов сообщил, что 7 августа в Фергане прошла очередная встреча рабочих групп правительственных делегаций по делимитации и демаркации кыргызско-узбекской государственной границы, на которой рассматривался и вопрос по селу Барак.
«Следует отметить положительную динамику в процессе делимитации госграницы. При этом по оставшимся несогласованным участкам ведутся работы по определению прохождения проектной линии госграницы на взаимоприемлемой основе, в том числе и по участку Барак», - говорится в сообщении правительства.
Замглавы Ошской области Байыш Юсупов рассказал, что вопрос пока находится на стадии обсуждения.
Площадь эксклава Барак составляет 230 гектаров, в селе проживает около 75 граждан Кыргызстана. Местные жители многие годы испытывают трудностипри пересечении границы, а кыргызская сторона доставляет гуманитарную помощь на участок.
В 2017 году Кыргызстан и Узбекистан согласовали 1 170 из 1 378 километров границы. Оставшиеся 208 километров, как сообщалось ранее, должны были быть согласованы до конца 2017 года, но работа по делимитации и демаркации пока остается незавершенной.
7 августа МИД Узбекистана сообщил, что было описаны участки Шахимардан и Газнов в пределах Ферганской области Узбекистана и Баткенской области Кыргызстана. Шахимардан является одним из двух узбекских анклавов, который находится на территории Кыргызстана.
Источник - "Азаттык"
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