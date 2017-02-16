Переездом ЦИК в здание «Айыл Банка» недовольны в парламенте Кыргызстана

Лидер парламентской фракции «Онугуу-Прогресс» Бакыт Торобаев недоволен возможным переездом Центризбиркома в здание «Айыл Банка» на улице Пушкина. Об этом он заявил сегодня на заседании ЖК.

По словам депутата Бакыта Торобаева, в банке трудятся 250 сотрудников. «В учреждении обслуживают около 70 тысяч человек, среди которых много фермеров. А в ЦИК работает всего 45 сотрудников. Получается, что на три кабинета будет по одному сотруднику избирательной комиссии», — сказал нардеп.

На подходе весенние полевые работы. Мы будем кредиты сельхозпроизводителям выдавать или членов ЦИК размещать?

Ранее сообщалось, что Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов должна покинуть здание, в котором находится сейчас, и переехать в новое.

Это объясняется тем, что к зданию ЦИК примыкает Верховный суд. А согласно законодательству эти ведомства должны находиться в разных административных зданиях.

http://24.kg/vlast/45249/