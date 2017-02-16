Переездом ЦИК в здание «Айыл Банка» недовольны в парламенте Кыргызстана

Лидер парламентской фракции «Онугуу-Прогресс» Бакыт Торобаев недоволен возможным переездом Центризбиркома в здание «Айыл Банка» на улице Пушкина. Об этом он заявил сегодня на заседании ЖК.
По словам депутата Бакыта Торобаева, в банке трудятся 250 сотрудников. «В учреждении обслуживают около 70 тысяч человек, среди которых много фермеров. А в ЦИК работает всего 45 сотрудников. Получается, что на три кабинета будет по одному сотруднику избирательной комиссии», — сказал нардеп.
На подходе весенние полевые работы. Мы будем кредиты сельхозпроизводителям выдавать или членов ЦИК размещать?
Ранее сообщалось, что Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов должна покинуть здание, в котором находится сейчас, и переехать в новое.
Это объясняется тем, что к зданию ЦИК примыкает Верховный суд. А согласно законодательству эти ведомства должны находиться в разных административных зданиях.
http://24.kg/vlast/45249/
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!