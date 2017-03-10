Зачем Генпрокуратуре контролировать ЦИК?

Члены Центризбиркома считают, что надзорный орган таким образом просто хочет расширить свою власть

Генеральная прокуратура предлагает включить ЦИК в перечень поднадзорных органов. С таким предложением в ходе сегодняшнего заседания фракции «Онугуу-Прогресс» выступил заместитель генерального прокурора Кылыч Токтогулов.

По его словам, Генпрокуратура выявила ряд нарушений в тендерах на закупку урн и значков. После того, как лидер партии «Онугуу-Прогресс» Бакыт Торобаев вновь посетовал на качество работы Центризбиркома, заместитель генпрокурора сообщил, что ЦИК уже включён в перечень поднадзорных органов.

«Теперь решение останется за парламентом», - отметил заместитель ГП КР.

«Вести.kg» связались с членом Центризбиркома Кайратом Осмоналиевым, который, в свою очередь, заявил, что относится к данному предложению крайне отрицательно.

- Я считаю, что не стоит этого делать. Если ЦИК отдадут под юрисдикцию Генеральной прокуратуры, то это будет нелогично, - отметил Осмоналиев. – Мы как нотариусы должны быть независимым органом, поэтому я против таких нововведений.



По словам члена ЦИК, у Генпрокуратуры и без того достаточно много поднадзорных органов, и подобными действиями прокуратура лишь хочет расширить свою власть.

- Давайте отдадим все функции Центризбиркома сразу в руки генпрокуратуры, - возмутился Кайрат Осмоналиев. - Я всё ещё не могу понять, для чего независимой комиссии, которая отвечает за избирательные процессы в нашей стране, становиться подконтрольной структурой Генпрокуратуры?

Кроме того, Осмоналиев подчеркнул, что в случае выявления неких нарушений уже и без того существует отработанный механизм: любой гражданин вправе подать в суд на решение ЦИК.

- Если ЦИК в чём-то неправ, то это решается через суд, - отметил Кайрат Медербекович. - А в случае, если и решение суда не устраивает, то и его можно обжаловать. Не понимаю, зачем все эти разговоры?

Также Осмоналиев подчеркнул, что Бакыт Торобаев часто высказывается с критикой в адрес Центральной избирательной комиссии, однако, это не повод постоянно перекраивать избирательную систему Кыргызстана.

Алтынай Айбек кызы

http://www.vesti.kg/index.php?option=com_k2&view=item&id=45139&Itemid=83