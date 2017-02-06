В одной из школ Каракола 15-летняя ученица спасла 2 одноклассниц, которые начали играть в «Синего кита» (интервью)

В одной из школ города Каракол 15-летняя ученица спасла двух одноклассниц, которые начали играть в игру «Синий кит».
Об этом она рассказала корреспонденту Turmush.
- Откуда вы узнали об этой игре?
- Мы об этом услышали по телевизору. Оказывается в городе Бишкек один мальчик играл в нее и выбросился из многоэтажки. Потом мои одноклассники начали разузнавать, насколько опасна эта игра.
- Как можно узнать, что подросток начал играть в эту игру?
- Такие подростки сразу начинают спорить, ругаться со взрослыми. У них портится сон. Как я слышала, игроков будят в 04:20 и дают задания. Такой подросток не высыпается и плохо мыслит. Он начинает выполнять данные ему задания.
- Как твои одноклассницы вошли в эту игру?
- В начале им просто было любопытно, что за игра такая. Потом они сказали, что их затянуло.
- В каких соцсетях они играли в эту игру?
- Я сама год как пользуюсь Instagram. Мои одноклассницы зашла в эту игру тоже через эту соцсеть.
- Как ты узнала, что две твои одноклассницы играют в игру?
- У нас есть WhatsApp. Там моя одноклассница спросила у меня совета. Она призналась, что играет в «Синего кита» и боится. Ее психология начала портиться. Ей сказали, что убьют ее родителей.
- Как ты помогла своим одноклассницам?
- Одна из них призналась мне 1 февраля. На следующий же день я все рассказала классной руководительнице. Я сказала ей, чтобы пока она никому не говорила и сама поговорила с моими одноклассницами. Администратор игры пригрозил девочкам на случай обращения в правоохранительные органы. Классная руководительница рассказала обо всем родителям девочек и вопрос решили.
- После того, как ты помогла одноклассницам, никто тебе не угрожал?
- Нет, никто незнакомый мне не писал.
- Какой совет дашь молодежи по избежанию таких ситуаций?
- Я призываю не боятся и рассказывать обо всем родителям или учителям, если вы узнаете, что ваш друг попал в эту игру.
Соцпедагог школы Жанетта Чүкөбаева рассказала, что указанные две ученицы как и прежде ходят в школу и продолжают обучение.
«Во всех школах города проводятся собрания с родителями и учениками, где рассказывают об опасных играх», - сказала она.
Turmush
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!