В одной из школ Каракола 15-летняя ученица спасла 2 одноклассниц, которые начали играть в «Синего кита» (интервью)

В одной из школ города Каракол 15-летняя ученица спасла двух одноклассниц, которые начали играть в игру «Синий кит».

Об этом она рассказала корреспонденту Turmush.

- Откуда вы узнали об этой игре?

- Мы об этом услышали по телевизору. Оказывается в городе Бишкек один мальчик играл в нее и выбросился из многоэтажки. Потом мои одноклассники начали разузнавать, насколько опасна эта игра.

- Как можно узнать, что подросток начал играть в эту игру?

- Такие подростки сразу начинают спорить, ругаться со взрослыми. У них портится сон. Как я слышала, игроков будят в 04:20 и дают задания. Такой подросток не высыпается и плохо мыслит. Он начинает выполнять данные ему задания.

- Как твои одноклассницы вошли в эту игру?

- В начале им просто было любопытно, что за игра такая. Потом они сказали, что их затянуло.

- В каких соцсетях они играли в эту игру?

- Я сама год как пользуюсь Instagram. Мои одноклассницы зашла в эту игру тоже через эту соцсеть.

- Как ты узнала, что две твои одноклассницы играют в игру?

- У нас есть WhatsApp. Там моя одноклассница спросила у меня совета. Она призналась, что играет в «Синего кита» и боится. Ее психология начала портиться. Ей сказали, что убьют ее родителей.

- Как ты помогла своим одноклассницам?

- Одна из них призналась мне 1 февраля. На следующий же день я все рассказала классной руководительнице. Я сказала ей, чтобы пока она никому не говорила и сама поговорила с моими одноклассницами. Администратор игры пригрозил девочкам на случай обращения в правоохранительные органы. Классная руководительница рассказала обо всем родителям девочек и вопрос решили.

- После того, как ты помогла одноклассницам, никто тебе не угрожал?

- Нет, никто незнакомый мне не писал.

- Какой совет дашь молодежи по избежанию таких ситуаций?

- Я призываю не боятся и рассказывать обо всем родителям или учителям, если вы узнаете, что ваш друг попал в эту игру.

Соцпедагог школы Жанетта Чүкөбаева рассказала, что указанные две ученицы как и прежде ходят в школу и продолжают обучение.

«Во всех школах города проводятся собрания с родителями и учениками, где рассказывают об опасных играх», - сказала она.

Turmush