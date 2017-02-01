В Бишкеке восьмиклассник выбросился из окна и погиб

Сегодня в 4 утра в Бишкеке восьмиклассник выбросился из окна собственной квартиры. Об этом «Вести.kg» сообщили в пресс-службе ГУВД Бишкека.

Первая информация о суициде появилась в одной из родительских групп в приложении «Whatsapp». По данным родителей, покончил с собой ученик 8 класса столичной школы № 12. Обеспокоенные случившимся родители сразу предположили, что ребёнок стал жертвой игры «Синий кит».

– Данный факт действительно зарегистрирован, – проинформировал пресс-секретарь столичного ГУВД Олжобай Казабаев. – Мальчик выпрыгнул с 5-го этажа рано утром. Это произошло в микрорайоне Восток-5. В результате полученных травм он погиб. Сейчас на месте трагедии работает следственно-оперативная группа, проводится ряд комплексных мероприятий для тщательного расследования данного факта. Мы проверяем информацию, связана ли смерть мальчика с игрой «Синий Кит».



Как отметили в ведомстве, родители не могут отойти от шока, так как сын не казался им склонным к самоубийству.

В школе, где учился погибший, комментарии давать отказываются.

Напомним, что в социальных сетях активно распространяется некая игра под названием «Синий кит», по правилам которой самоубийство игрока является победой.

Алтынай Айбек кызы

http://www.vesti.kg/index.php?option=com_k2&view=item&id=44512&Itemid=124