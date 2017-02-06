Казахстанских подростков заманивают в страшную игру с самоубийством (фото)

Казахстанских подростков в соцсетях заманивают в страшную игру, финалом которой становится самоубийство. С виду безобидные хештеги #Китыплывутвверх, #Морекитов и прочие несут опасность, сообщает NUR.KZ.
На эти пагубные настроения в соцсетях обратил внимание знаменитый шымкентский блогер dudoser. На своей странице в Instagram он опубликовал предупреждающий пост.
«А вы слышали о новом «тренде» молодежи? Дети «покупают» свою смерть! Приобретая приложение, за ними закрепляется человек, следящим за выполнением заданий, последним этапом игры является суицид», - процитировал он предупреждающее сообщение, которое распространяется в соцсетях.
Этот пост принялись активно комментировать. Прочитав признаки вовлечения подростков в эту странную "игру", некоторые из пользователей признались, что замечали за близкими похожее поведение.
СКРИНШОТ СО СТРАНИЦ В INSTAGRAM.COM
«Моя младшая сестренка все время рисует единорогов. И последнее время говорила, что ей надо встать в 4 утра, точно не помню, или 4:20. Но точно помню, как она поставила будильник на свой мобильник, мы на это не обращали внимание совсем», - рассказала одна из подписчиц.
Более того, комментаторы стали рассказывать о случаях суицида среди подростков, произошедших совсем недавно.
Масштабы происходящего поражают. Вбив один из перечисленных хештэгов в поиск в некоторых соцсетях, мы были шокированы. Сотни подростков - из Алматы, Семея, Караганды, Кокшетау, Актобе и других городов Казахстана - оставляют на своих страницах стихотворения с одинаковыми текстами и маркируют их этими хештэгами.
Многие из подростков "обезличивают" свои аккаунты перед тем, как присоединиться к "китам" - удаляют фотографии, личные данные или создают новые личные страницы без каких-либо данных. Однако найти их "живые" копии не составляет труда.
СКРИНШОТЫ СО СТРАНИЦ VK.COM
Большинство из таких постов натыкаются на критику, однако многие из детей находят поддержку - их записи лайкают и репостят.
Шокирует и другое - отбоя от желающих участвовать в "коллективном суициде" нет. Поиск по хештегам обновляется несколько раз в минуту, показывая все новых и новых претендентов на "покупку смерти".
Кроме того, судя по страницам некоторых подростков, они публикуют эти "суицидальные хештэги", то ли просто как "дань моде", то ли стараясь бравировать перед сверстниками и обратить внимание подписчиков.
СКРИНШОТЫ СО СТРАНИЦ INSTAGRAM.COM
Стоит отметить, суицидальные группы в соцсетях, использующие в своей атрибутике китов - далеко не новшество. Первые из них возникли, по информации из открытых источников, появились в 2013 году. Их блокируют, но взамен появляются новые.
Киты используются как символ тоски и депрессии. Выпрыгивая из воды, они якобы мечтают взлететь, однако падают обратно - вот символ истинной обреченности.
Однако самой известной стала F57 (один из существующих хештэгов), администратором которой был Филипп Лис (псевдоним). Он популяризовал среди подростков тему самоубийства и даже инсценировал собственный суицид, хотя на самом деле хотел только самопиара для раскрутки своей музыкальной группы.
Скандал разразился в 2016 году после публикации истории о "группах смерти" в соцсетях, якобы координирующих подростковый суицид, и самоубийства Рины Паленковой (псевдоним), бросившейся под поезд. Лиса задержали, а затем и арестовали.
Как удалось выяснить, запросы #хочувигру и прочие хештеги подростки в соцсетях адресуют на страницу также некоего Филиппа, который явно ассоциирует себя со своим "предшественником", утверждая, что только "хуже его".
СКРИНШОТ VK.COM
На странице Филиппа есть короткая запись: "Я не боюсь того, что меня посадят". Лис же перед своим задержанием написал подписчикам: "Я боюсь, что меня арестуют". Отметим, страница Филиппа уже заблокирована администрацией "Вконтакте".
Кроме того, стоит отметить, что встревоженные "хештегами с китами" пользователи стали также объединяться в группы, отговаривая от суицида и распространяя так называемые "инструкции для тех, кто хочет жить" и свои - жизнерадостные - хештэги.
СКРИНШОТS СО СТРАНИЦЫ В INSTAGRAM
Источник: Nur.kz
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