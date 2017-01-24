Всем молчать! В Минздраве пригрозили уволить тех, кто пожалуется властям на нехватку средств

К тем, кто нарушит этот приказ, будут приниматься меры дисциплинарного взыскания, вплоть до увольнения.
В Министерстве здравоохранения Кыргызстана продолжают ограничивать право сотрудников на выражение мнения.
Ранее, напомним, за высказанное в соцсетях мнение из КГМА уволена аспирантка Таттыгуль Дооталиева. После инцидента Минздрав ограничил сотрудникам доступ в соцсети, а также запретил начальникам управлений, отделов, секторов и руководителям департаментов давать комментарии СМИ, не согласовав их с пресс-службой.
Сегодня стало известно, что Департамент здравоохранения Бишкека распространил еще одно письмо – телефонограмму, в которой говорится, что врачам столицы впредь «запрещено напрямую обращаться в вышестоящие органы (президенту, Жогорку Кенешу, правительству, мэрии, горкенеш и городское финансовое управление) с просьбами о дополнительном выделении бюджетных средств, финансирование которых не предусмотрено в рамках утвержденного бюджета». Письмо датировано 11.01.2017 года и подписано директором департамента Кубанычбеком Кулбатыровым.
В телефонограмме предупреждают: к тем, кто нарушит этот приказ, будут приниматься меры дисциплинарного взыскания, вплоть до увольнения.
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