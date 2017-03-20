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Печать E-mail Подробности Общество Просмотров: 6 "Защищая свободу слова". Как прошел мирный марш в Бишкеке - в фотографиях 18 марта, в Бишкеке прошел праздничный и дружный марш под лозунгом "За политические права и свободу слова". Даже несмотря на испортившуюся погоду, люди собрались на марш. Количество участников составило примерно 80 человек.

Zanoza.kg подготовила фотоотчет по прошедшему маршу. URL: http://zanoza.kg/354292 Статьи по теме: Добавить комментарий