           
Подробности
Общество
Просмотров: 6

"Защищая свободу слова". Как прошел мирный марш в Бишкеке - в фотографиях

18 марта, в Бишкеке прошел праздничный и дружный марш под лозунгом "За политические права и свободу слова". 

 

Даже несмотря на испортившуюся погоду, люди собрались на марш. Количество участников составило примерно 80 человек.


Zanoza.kg подготовила фотоотчет по прошедшему маршу.

 

"Защищая свободу слова". Как прошел мирный марш в Бишкеке - в фотографиях

"Защищая свободу слова". Как прошел мирный марш в Бишкеке - в фотографиях

"Защищая свободу слова". Как прошел мирный марш в Бишкеке - в фотографиях

"Защищая свободу слова". Как прошел мирный марш в Бишкеке - в фотографиях

"Защищая свободу слова". Как прошел мирный марш в Бишкеке - в фотографиях

"Защищая свободу слова". Как прошел мирный марш в Бишкеке - в фотографиях

"Защищая свободу слова". Как прошел мирный марш в Бишкеке - в фотографиях

"Защищая свободу слова". Как прошел мирный марш в Бишкеке - в фотографиях

"Защищая свободу слова". Как прошел мирный марш в Бишкеке - в фотографиях

"Защищая свободу слова". Как прошел мирный марш в Бишкеке - в фотографиях

"Защищая свободу слова". Как прошел мирный марш в Бишкеке - в фотографиях

"Защищая свободу слова". Как прошел мирный марш в Бишкеке - в фотографиях

"Защищая свободу слова". Как прошел мирный марш в Бишкеке - в фотографиях

"Защищая свободу слова". Как прошел мирный марш в Бишкеке - в фотографиях

"Защищая свободу слова". Как прошел мирный марш в Бишкеке - в фотографиях

"Защищая свободу слова". Как прошел мирный марш в Бишкеке - в фотографиях

"Защищая свободу слова". Как прошел мирный марш в Бишкеке - в фотографиях

"Защищая свободу слова". Как прошел мирный марш в Бишкеке - в фотографиях

"Защищая свободу слова". Как прошел мирный марш в Бишкеке - в фотографиях

"Защищая свободу слова". Как прошел мирный марш в Бишкеке - в фотографиях

 

URL: http://zanoza.kg/354292

           
Темы:

Статьи по теме:

Добавить комментарий

ПРАВИЛА РАЗМЕЩЕНИЯ КОММЕНТАРИЕВ:
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!

Защитный код
Обновить