Задержанные в Бишкеке участники марша свободы утверждают, что их пытали

Об этом они заявили сегодня на пресс-конференции в ИА «24.kg».



Задержанные в Бишкеке 18 марта участники марша свободы утверждают, что их пытали.

По словам одного из участников — Расула Умбеталиева, в приемнике-распределителе, где их держали пять суток (с 18 по 23 марта), были нечеловеческие условия содержания.

«Пытать не значит обязательно надевать на голову пакет и бить по почкам. Нас пытали условиями. Там было очень холодно, кормили раз в день макаронами на воде и маленьким кусочком хлеба. Нас практически не выгуливали. Это просто концлагерь XXI века в Кыргызстане!» — сказал Расул Умбеталиев.

Активисты утверждают, что не нарушали условий марша в поддержку свободы слова и шли по тротуару. Милиция принялась их хватать и запихивать в автобусы, когда они переходили дорогу на зеленый свет.



http://24.kg/obschestvo/47979/