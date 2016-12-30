31 декабря центральные улицы Бишкека будут перекрыты

31 декабря проспект Чуй, а также улицы Киевская и Абдымомунова будут перекрыты в районе центральной площади

Бишкек, “Саясат.kg”. По данным столичного управления патрульной милиции 31 декабря будет ограничение движения на трех основных центральных улицах столицы. Об этом сообщает пресс-служба УПМ ГУВД г.Бишкек.

Уточняется время начала и окончания перекрытий улиц.

31 декабря проспект Чуй, а также улицы Киевская и Абдымомунова будут перекрыты в районе центральной площади, с 12.00 до 15.00 на центральной площади Ала-Тоо будет проходить праздничное мероприятие для горожан. В 20.00 там же начнется новогодний концерт, который завершится в полночь встречей Нового года и салютом. Проспект Чуй на отрезке от проспекта Эркиндик до улицы Панфилова для проезда автотранспорта закроется с 8.00 часов раннего утра. Улица Абдымомунова, на которой расположена Старая площадь, будет недоступна для автомобилистов на отрезке от улицы Раззакова до улицы Орозбекова.

Улица Киевская также будет перекрыта от проспекта Эркиндик до улицы Панфилова. Проезд откроется только автобусов и троллейбусов, но для маршрутных такси проезд закрыт, так как они могут создать заторы на дороге. Перекрытие улиц Абдымомунова и Киевской начнется в 17.00 и продлится до окончания праздничных мероприятий.