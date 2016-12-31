Президенты Азербайджана, Казахстана, Беларуси, Таджикистана, Афганистана, Туркменистана, а также Федеральный президент и канцлер Германии поздравили народ Кыргызстана с Новым годом

“Пусть Новый год будет ознаменован для всего народа Вашей братской страны миром, благополучием, прогрессом и процветанием”.
Бишкек, “Саясат.kg”. Ряд глав государств отправили свои поздравительные телеграммы президенту А.Атамбаеву и народу Кыргызстана.
В поздравительных телеграммах Федеральный президент Германии Йоахим Гаук и Федеральный канцлер Ангела Меркель пожелали президенту Алмазбеку Атамбаеву счастья и мира в Новом году.
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“Сердечно поздравляю Вас с наступающим Новым 2017 годом! Уверен, что в Новом 2017 году традиционно дружественные отношения и сотрудничество между Азербайджаном и Кыргызстаном будут успешно развиваться и крепнуть во благо наших народов и стран”, - отмечено в поздравительной телеграмме президента Азербайджана Ильхама Алиева.
Президент Азербайджана пожелал Алмазбеку Атамбаеву крепкого здоровья и счастья, а братскому народу Кыргызстана – мира и благополучия.
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“От имени народа Казахстана и от себя лично сердечно поздравляю Вас с Новым 2017 годом. Желаю Вам крепкого здоровья, благополучия и успехов в Вашей государственной деятельности, а народу Кыргызстана – мира и процветания”,- отмечено в поздравительной телеграмме президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.
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“Примите самые искренние поздравления с Новым, 2017 годом. С удовлетворением отмечаю высокую динамику белорусско-кыргызских отношений, обоюдную нацеленность наших стран на укрепление традиционно дружественных связей”, - отмечено в телеграмме Александра Лукашенко.
Президент Республики Беларусь выразил уверенность в том, что дальнейшее развитие межгосударственного диалога на основе взаимного доверия и партнерства будет способствовать наращиванию сотрудничества между Беларусью и Кыргызстаном.
Александр Лукашенко пожелал Алмазбеку Атамбаеву крепкого здоровья, счастья и успехов в реализации планов и начинаний, а кыргызскому народу - мира и процветания.
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Президент Исламской Республики Афганистан Мохаммад Ашраф Гани поздравил Алмазбека Атамбаева и народ страны с Новым годом.
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Президент Таджикистана Эмомали Рахмон поздравил президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева и народ страны с Новым годом.
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“Примите мои самые теплые поздравления с наступающим 2017 годом. Желаю Вам крепкого здоровья, счастья и больших успехов во всех Ваших начинаниях и устремлениях. Пусть Новый год будет ознаменован для Вас и всего народа Вашей братской страны миром, благополучием, прогрессом и процветанием”, - отмечено в поздравительной телеграмме президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова.
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