"Что же из этого следует? Следует жить!"

Меньше двух дней осталось до Нового года.

Прилетит Красный Огненный Петух, кого-то вознесет, кого-то клюнет в темечко. Самое время пунктирно, без мелких подробностей подвести итоги неспокойного, нервного, трудного 2016 года.

Чем он запомнился?

17 февраля мэром столицы стал Албек Ибраимов. Вроде бы, начал бодро – первым делом взялся за дороги. Полгорода перекрыли и перерыли, мы ругались, но терпели, потом стало хорошо. Как вдруг на светлую личность городского головы свалился зубодробительный компромат: вроде бы он получил высокий пост в благодарность за 2,7 гектара земли, которую его законная супруга продала законному президенту. Но это уже позже – когда Омурбек Текебаев вышел на тропу войны с превосходящими силами противника после празднования 25-летия независимости Кыргызской Республики.

А прямо среди лета обнаружилось, что два поименованных выше деятеля дружно задумали выселить бишкекчан, живущих в «золотом квадрате» столицы, за пределы квадрата, отнятое жилье снести и на его месте быстренько понастроить неДоскребов. Чтобы, значит, несказанно похорошевший любимый город спал спокойно, видел сны и зеленел среди весны. Расчет был нехилый, но граждане быстро поняли, что скоро останутся в чем мать родила в таких же неДоскребах, которые горят синим огнем и плавятся то в одном, то в другом районе Бишкека. Возмутился столичный центровой народ, стал быстро объединяться. И понял – только вместе можно отбиться от захватчиков. Но, видимо, это лишь временная передышка.

Весной, опасаясь возможных революционных рецидивов, ГКНБ возбудил уголовное дело по статьям 27 («Приготовление к преступлению») и 295 («Насильственный захват власти или насильственное удержание власти») УК КР в отношении группы оппозиционных политиков. По этому делу проходят Кубанычбек Кадыров, Бектур Асанов, Эрнест Карыбеков, Дастан Сарыгулов, Бекболот Талгарбеков, Торобай Колубаев, Марат Султанов, Александр Гусев, Тойгонбек Калматов. Суд Первомайского района проводит закрытые заседания: надо же заинтриговать население. Недавно семидесятилетнего Дастана Сарыгулова отпустили из следственного изолятора ГКНБ под домашний арест в связи с ухудшением здоровья аксакала. Надо думать, у остальных сидельцев самочувствие тоже не стало лучше. Но это не важно. Главное, власть дала понять, что так будет с каждым, кто захочет курултаев.

Вторую роскошную идею породили не то депутаты, не то президентские аппаратчики (все кивали друг на друга и не признавались в отцовстве, хоть анализ ДНК делай). В результате порочной связи на свет появился недоношенный проект поправок в Конституцию КР, узаконить который решили через всенародное голосование. Сколько было сломано копий, сожжено нервов! Наиболее продвинутая часть населения и отчаянная Чолпон Джакупова – депутат ЖК — оптом и в розницу доказывали, что все делается через одно место кувырком, а так в цивилизованных странах делать нельзя, надо поступать по закону. У нас же признаком цивилизованной власти служит галстук главы государства, болтающийся ниже ремня, а вовсе не следование законам и уж тем более – клятвам, произнесенным в административном восторге 6 лет назад.

В самый разгар баталий по референдуму и поправкам выяснилось, что Конституции КР нет. Газета «Эркин Тоо» есть, а канонического текста, оформленного в традиционном виде, — нет. Поскандалили, посмеялись и забыли…

А тут и праздник пришел на кыргызскую землю: четверть века независимого плавания в неласковых водах самостоятельности, где, как айсберги, дрейфуют такие же независимые осколки б.Союза. 31 августа грянул гром среди ясного неба. Президент Атамбаев, встав не с той ноги, обрушил свое раздражение на бывших единомышленников и, главное, на предшественницу, из рук которой получил в свое время бразды правления.

О, это была речь! Как если бы глава семейства в день рождения гневно уличил домашних в том, что они все поголовно непорядочные люди, воры, коррупционеры и вообще 6 лет назад хозяйка квартиры суп пересолила… «Пересолившая суп» встала с праздничного сиденья и ушла с прямой спиной. Гневный посыл президента по закону бумеранга отскочил от оскорбленной спины и попал по его собственной репутации. Чем не замедлили воспользоваться обиженные подозрениями «родственники».

27 августа в Москве произошла трагедия – во время пожара в московской типографии погибли 14 молодых женщин из Кыргызстана. И еще одна не успевшая родиться жизнь.



Горе было всенародным, люди обвиняли действующую власть в том, что сотни тысяч наших земляков вынуждены в поисках куска хлеба уезжать на заработки, оставляя дома малых детей и старых родителей.

Трагедия не повлияла на Всемирные игры кочевников, которым под ноги кинули аллею Раппопорта, постелили новенькую дорогу, выстроили стадион, говорят, с подогревом сидений под высочайшие зады, затратили прорву денег, которых нет ни на больных детей, ни на стариков, ни на бюджетников. Вроде бы, приятно – и мы не хуже других, тоже можем! Но и возмутительно: как можно гулять под большое декольте, тратить миллионы долларов, когда в казне пусто?

Меж тем в парламенте возник раздрай, распалась коалиция большинства. Ой, не случайно все это, а строго по сценарию. Надо было срочно усилить роль президентской партии СДПК перед референдумом, а правительство – на всякий случай – укрепить людьми, максимально приближенными к телу. Поэтому фракция СДПК вышла из коалиции, потом договорилась с двумя фракциями и создала новую, где продолжала играть первую скрипку. Жогорку Кенеш пугнули роспуском, и он быстренько проголосовал за премьер-министра Сооронбая Жээнбекова, который таковым уже был с апреля. И он, естественно, не подкачал – толкнул в министры внутренних дел проверенного человека – бывшего атамбаевского телохранителя Улана Исраилова на том основании, что «он хороший человек, я с ним работал». Хороший человек не ответил ни на один вопрос депутатов, желавших проверить его профпригодность, чем и доказал свое безусловное право на должность главного хранителя правопорядка в стране.

И тут набрала силу война компроматов, возникла тема «Альфа-Телекома». Кого надо посадили на четверть века с конфискацией – «умопомрачительные сроки за экономические преступления», как заявил адвокат осужденных. Все, что было на счетах, отмели в пользу государства. Потом всплыла тема «Мегакома», возникли раздобытые документы из Белиза, якобы подтверждающие, что трио депутатов из фракции «Ата-Мекен» — О.Текебаев, А.Салянова и А.Шикмаматов имеют свою долю в офшорной компании, которая зарегистрирована на Максима Бакиева. Салянова молчать не стала, рассказала про интересы первого лица к закупкам по завышенной цене угля для Бишкекской ТЭЦ. На этом основании чиновник из его аппарата озвучил свои подозрения в отношении самой Саляновой: если она так хорошо информирована, значит сама причастна к угольным аферам. Ясное дело, экс-генпрокурор владеет такой информацией, которую первым лицам государства очень хочется замести под ковер.

Что еще было примечательного?

Атамбаев отказался от российского партнерства в строительстве Камбаратинской ГЭС. Обидел «старшего брата» Реджепа Эрдогана намеком на то, что Турция проглядела летом теракт. Похолодание в отношениях стало очевидным, когда нашему президенту не нашлось места в турецких клиниках, и чтобы поправить пошатнувшееся здоровье, ему пришлось лететь в Москву. Которую недавно Атамбаев предупредил: России придется вывести военную базу с территории Кыргызстана.

Это он на пресс-конференции 1 декабря так продемонстрировал крепкие мускулы и боевой задор: мол, безопасность Кыргызстана должны обеспечивать собственные вооруженные силы. Должны-то должны, но не способны, вот беда. Многие сограждане восхитились отвагой президента – знай наших, мы тоже не лыком шиты. А того не ведают, что это пустопорожнее сотрясение воздуха, так как договор насчет базы действует до 2058 года.

Ну и с соседями был неприятный инцидент – узбекские военные высадились на нашей горе Унгар-Тоо и никак не хотели уходить. На требование оппозиции разобраться с конфликтом на месте Атамбаев скандально напророчил уход президента Ислама Каримова в мир иной – мол, когда умрет, тогда и будем разбираться…

И вот наконец референдум. Чтобы народ пошел на участки, голосование по внесению изменений в Конституцию КР решили совместить с выборами в местные кенеши. Президент молился, чтобы пришли на него хотя бы 30% избирателей – столько к 17 часам и пришли. А до 20 часов цифра волшебным образом превысила мечту президента на 19 процентов. То ли сознательность электората выросла к вечеру, и он массово попер на участки, то ли это результат ручного подсчета голосов, необходимость в котором возникла в связи с неисправностями новых дорогих урн. О чем, кстати, заранее предупреждал глава ГРС Сарпашев: мол, сбои будут. Как в воду глядел: сбои были.

Выбор избирателям предоставили небогатый, предлагалось сказать «да» или «нет» в отношении нескольких десятков изменений в Основной закон страны. 180 тысяч принявших участие в референдуме сказали «нет» — этот результат наш мечтатель с седьмого этажа может записать себе лично в минус. Значит столько граждан высказались против него лично…

Хватит про референдум — большей части электората мастерски задурили голову и поимели в очередной раз, ему не привыкать. Но кроме политических событий, которые давно осточертели среднестатистическому кыргызстанцу, шла весь год обычная жизнь. Дети появлялись на свет, старики уходили, люди влюблялись, женились, разводились, поступали на учебу и на работу, гуляли дни рождения, ходили в рестораны, на свидания и в театры, болели, пили водку и валерьянку, заводили собак и закручивали консервы, скандалили и мирились. Уезжали и возвращались. Много работали, по-разному зарабатывали. Хотели быть счастливыми. Просто жили. Наши люди умудряются жить и быть счастливыми не благодаря, а вопреки. Научились. Такой народ — крепчаем назло погоде и власти.

Следующий год не обещает стать легче нынешнего, но произойдет и много интересного, особенно в политике, будь она неладна! А мы все скоро сядем за стол, сдвинем бокалы с шампанским и с надеждой скажем: «С Новым годом! С новым счастьем!».

Рина Приживойт.

http://respub.kg/2016/12/16/chto-zhe-iz-etogo-sleduet-sleduet-zhit/