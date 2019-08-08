Топчубек Тургуналиев: “Атамбаев делает сам себе страшное зло. Он умножает свои преступления”

Операция по задержанию бывшего президента Алмазбека Атамбаева была встречена сопротивлением.

Сторонники Атамбаева использовали оружие и кидали камнями в сотрудников спецназа и милиции. Атамбаеву нужно отправить своих людей по домам и явиться на допрос, такое мнение выразил общественный деятель Топчубек Тургуналиев.

«Атамбаев делает сам себе страшное зло. Он умножает свои преступления, потому что до этого ему предъявляли 4-5 уголовных дел, а со вчерашнего дня прибавилось ещё 3. Смерть человека, организация вооруженной группы и сопротивление власти. Атамбаев должен сделать 2 вещи - отправить всех своих молодых людей домой, они ни в чем не виновны. Второе - он добровольно должен явиться на допрос. Если только Атамбаев, как он утверждает, чист, то пусть он докажет это. Один человек умер, другой лежит в критическом состоянии. Многие ранены. Кто будет отвечать за это? За это должен ответить Атамбаев. Я подозреваю, что с разумом у этого человека не всё в порядке. Он хвалился, что у него много денег, пистолет, а как выявилось, там много оружия. Пуля простого пистолета не может пройти тело насквозь. Значит, он вооружил своих ближайших людей разными видами оружия. С 90-ых годов уже третий президент позорит наш народ», - сообщил Тургуналиев.

Также общественный деятель просит Алмазбека Атамбаева прекратить сопротивление и пролитие крови.

«Я обращаюсь к Алмазу. Ты должен смыть этот позор своими действиями. Немедленно прекрати сопротивление и пролитие крови. Распусти своих людей и явись на допрос. Если ты докажешь свою невиновность, я буду рад, но сейчас радоваться нечему, ведь ты виновен. Алмаз, остановись, ведь это пятно не только на твое имя, но и на твоих детей, близких и весь наш народ. Уже весь мир знает, что в Кыргызстане проливается кровь. Мы раньше были с тобой соратниками, но сейчас я не могу тебя поддержать. Ты всё равно будешь отвечать перед законом, как только ты этой поймешь, сразу станет лучше для всех», - сообщил Тургуналиев.

Напомним, вчера, 7 августа, вечером в доме экс-президента Алмазбека Атамбаева произошло столкновение силовиков и собравшихся сторонников бывшего президента, в результате погиб замруководителя спецподразделения ГКНБ «Альфа» Усен Ниязбеков и более 40 человек получили ранения. В крайне тяжелом состоянии (закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, ушиб головного мозга тяжелой степени) в больнице находится глава ГУВД Чуйской области Самат Курманкулов, он уже перенес две операции.

Источник - Кабар