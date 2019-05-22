Кулов о задержании Атаханова: Надеюсь, для него все благополучно закончится

Лидер партии «Ар-намыс», экс-депутат ЖК Феликс Кулов прокомментировал задержание бывшего вице-премьера Шамиля Атаханова.
«Я не могу его [Шамиля Атаханова] ни в чем обвинить. У меня нет для этого абсолютно никаких оснований. Я только один раз привел слова Атамбаева [Алмазбека], который он мне сказал в отношении причин освобождения Батукаева, которые привел Атаханов будучи вице-премьером. И все. Правильно это ли нет. Я просто ответил на такой вопрос более года назад и тогда никто это во внимание не принял», - рассказывает Кулов.
«Походу {журналисты} интересовались Батукаевым, как произошло убийство Тыныча Акматбаева. И по теме возник вопрос о том, как произошло освобождение, какой информацией я владею. И я тогда сказал, что Атамбаев мне при встрече рассказал, что к нему заходил вице-премьер Атаханов. Это было сказано просто как факт, без всяких выводов. Я ему сказал: «Алмаз, что ты мне рассказываешь, поезд уже ушел. Но произошло, так произошло». И все, я перевел разговор на другую тему», - сказал экс-депутат.
Кулов также выразил надежду на то, что все закончится для Шамиля Атаханова благополучно.
Вечером 21 мая стало известно, что в рамках дела о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева задержан экс-вице-премьер Шамиль Атаханов. Его водворили в ИВС.
В одном из своих интервью Атаханов заявлял, что попытки освободить Батукаева предпринимались более 10 лет, причем с большим терпением и настойчивостью. «В отличие от некоторых я никогда не видел Батукаева и его родственников. У меня не было ни одного мотива заниматься им, а тем более не было возможности», - говорил он в интервью СМИ.
"Азаттык"
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