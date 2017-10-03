Алмамбет Шыкмаматов официально возглавил фракцию "Ата Мекен" в парламенте

Депутат Жогорку Кенеша от фракции "Ата Мекен" Алмамбет Шыкмаматов назначен лидером парламентской фракции "Ата Мекен". Об этом сообщили сегодня, 3 октября, в секретариате фракции.

Так, осужденный лидер фракции Омурбек Текебаев написал официальное письмо, в котором он слагает с себя полномочия лидера фракции по известным обстоятельствам. Депутаты фракции удовлетворили заявление и единогласно выбрали Шыкмаматова лидером фракции "Ата Мекен".

С момента задержания Текебаева в фервале этого года до сегодняшнего дня Шыкмаматов исполнял обязанности лидера. Напомним, в состав фракции "Ата Мекен" в парламенте входят 11 человек.

2 октября, коллегия Бишкекского городского суда оставила в силе приговор депутату Жогорку Кенеша Омурбеку Текебаеву, вынесенный Первомайским райсудом столицы - 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, 16 августа судья Первомайского районного суда Айбек Эрнис уулу вынес решение по уголовному делу по обвинению в коррупции Омурбека Текебаева. Лидера партии "Ата Мекен" осудили на 8 лет с конфискацией имущества и запретом занимать должность в течение пяти лет. Чотонова также приговорили к 8 годам тюрьмы с конфискацией имущества без права занимать госдолжности в течение трех лет. Сторона защиты подала апелляцию. Их признали виновными в том, что Текебаев в 2010 году взял 1 млн у российского бизнесмена Леонида Маевского, желавшего приобрести MegaCom. Чотонов был среди организаторов сделки.

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