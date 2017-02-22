Депутата Шыкмаматова вызвали на допрос в ГКНБ

Депутата парламента от фракции «Ата Мекен» Алмамбета Шыкмаматова вызвали на допрос в Государственный комитет национальной безопасности. Об этом «Азаттыку» сообщил сам парламентарий.
«На сегодня пригласили, однако мой адвокат весь день будет в суде по другому делу. Адвокат подал ходатайство и перенес все на 24 февраля. Это предусмотрено в законе. Я и сегодня готов пойти, но адвокат говорит, что надо идти с ним, чтобы без него не ходил», – рассказал Шыкмаматов.
Напомним, 17 февраля Генпрокуратурой в отношении депутата Алмамбета Шыкмаматова и должностных лиц Счетной палаты возбуждено уголовное дело. Дело заведено по статьям ст. 303, ч.1 (коррупция) и 315, ч.2 (служебный подлог) УК КР. Уголовное дело возбуждено по поступившим из ГКНБ материалам.
Лидер «Ата Мекена» Омурбек Текебаев ране заявлял, что дело против Шыкмаматова связано с его оппозиционной деятельностью. По его словам, власти не смогли найти ничего крамольного, из безысходности они решили возбудить дело, используя недостоверные факты.
Источник - "Азаттык"
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!