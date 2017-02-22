Депутата Шыкмаматова вызвали на допрос в ГКНБ

Депутата парламента от фракции «Ата Мекен» Алмамбета Шыкмаматова вызвали на допрос в Государственный комитет национальной безопасности. Об этом «Азаттыку» сообщил сам парламентарий.

«На сегодня пригласили, однако мой адвокат весь день будет в суде по другому делу. Адвокат подал ходатайство и перенес все на 24 февраля. Это предусмотрено в законе. Я и сегодня готов пойти, но адвокат говорит, что надо идти с ним, чтобы без него не ходил», – рассказал Шыкмаматов.

Напомним, 17 февраля Генпрокуратурой в отношении депутата Алмамбета Шыкмаматова и должностных лиц Счетной палаты возбуждено уголовное дело. Дело заведено по статьям ст. 303, ч.1 (коррупция) и 315, ч.2 (служебный подлог) УК КР. Уголовное дело возбуждено по поступившим из ГКНБ материалам.

Лидер «Ата Мекена» Омурбек Текебаев ране заявлял, что дело против Шыкмаматова связано с его оппозиционной деятельностью. По его словам, власти не смогли найти ничего крамольного, из безысходности они решили возбудить дело, используя недостоверные факты.

Источник - "Азаттык"