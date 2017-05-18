Жогорку Кенеш во втором чтении поддержал перенос выборов на 15 октября

Также предлагается повысить залог для кандидатов в президенты со 100 тыс. до 1 млн сомов
Вчера, 17 мая, на пленарном заседании Жогорку Кенеш обсудил законопроект о внесении изменений в конституционный Закон "О выборах президента и депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики". Законопроект рассматривался во втором чтении.
Отметим, основным вопросом является изменение проведения даты выборов президента в этом году. Предлагается перенести голосование с 19 ноября на 15 октября. Также предлагается повысить залог для кандидатов в президенты со 100 тыс. до 1 млн сомов.
За принятие документа проголосовали 111 депутатов, против были 5. Всего были зарегистрированы 116 парламентариев.
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