Выборы-2017. Тень олигархов в Кыргызстане

Влияют ли транснациональные корпорации на президентские выборы в Кыргызстане?

В связи с приближающимися президентскими выборами представители молодежного движения выступили с требованием ограничить влияние внешних сил.

Обращение молодежного движения

Молодежное движение «Эл Барс» призвало избирателей ради будущего страны не продавать голоса. Молодые лидеры, собравшие пресс-конференцию на эту тему, подняли тему противодействия влиянию иностранных политиков и некоторых транснациональных корпораций на выборы в Кыргызстане.

Активист Марат Мамралиев призвал кандидатов отказаться от поддержки извне: "Судьба Кыргызстана должна быть в руках кыргызского народа. Неправильно, что зарубежные политики и другие внешние силы дают оценку нашей работе и поддерживают кого-то из кандидатов. Такие обстоятельства могут отрицательно повлиять на некоторых граждан. Для спокойного проведения выборов мы призываем кандидатов в президенты не искать поддержки за рубежом и у внешних сил, прекратить ждать от них помощи, а опираться только на народ. Мы против вмешательства чужих в нашу внутреннюю политику. Причина в том, что мы не понимаем, как некоторые наши чиновники с трибуны говорят, что мы независимое государство, но на самом деле ищут поддержки извне и просят там совета".

Влияние олигархов

Ранее на некоторых интернет-сайтах и в социальных сетях была опубликована информация о том, что в одном из домов отдыха на берегу Иссык-Куля собрались бизнесмены международного масштаба - Алижан Ибрагимов, Александр Машкевич, Патох Шодиев, Муса Бажаев и другие. Сообщалось, что они обсуждали вопрос о поддержке одного из кандидатов и приняли решение.

По мнению экспертов, у всех названных миллиардеров есть бизнес-интересы в Кыргызстане. Некоторые из них уже занимаются разработкой золоторудных месторождений в Таласской области, Чаткальском и Ала-Букинском районах, другие только начали проводить разведку месторождений редкоземельных металлов в Кыргызстане.

Политик Равшан Жээнбеков поделился своим мнением о влиянии олигархов на предстоящие выборы: "Для олигархов очень важно защитить свои бизнес-интересы в Кыргызстане. Поэтому они поддержат того кандидата, который даст им больше гарантий. Сейчас есть два считающихся сильными кандидата – один от власти и другой, способный конкурировать с ним. Оба они готовы к тому, чтобы соблюсти интересы работающих в Кыргызстане олигархов. Потому что они оба сигнализируют о том, что ситуация не изменится. Поэтому в этом направлении не возможны какие-либо кардинальные изменения. В Кыргызстане, с его четко не установленными правилами выборов и слабыми институтами государственного управления, влияние олигархов на результаты выборов и власть будет оставаться сильным".

Инструменты оказания влияния

Кроме вышеназванной группы бизнесменов отмечалось и о влиянии на страны Центральной Азии, в том числе Кыргызстан, группы российского бизнесмена Алишера Усманова.

Как правило, олигархи рассматриваются как прослойка бизнесменов, нацеленных на получение крупных доходов и умеющих с этой целью влиять на власть и политику в целом.

Эксперты отмечают, что в мировой истории редки случаи обогащения государств, куда вкладывали инвестиции олигархи. Как правило, они берут под контроль прибыльные отрасли, устанавливают монополию и не допускают на рынок конкурентов.

Журналист-эксперт Турат Акимов, высказываясь о транснациональных синдикатах, остановился на следующих моментах: "Олигархизм формируется, когда к зарубежным или местным олигархам переходят национальные богатства целой страны. Не имеет значения, одному, десяти или двадцати. Получение ими единоличного контроля и использование ресурсов на свое усмотрение несет угрозу национальной безопасности. Некоторые государства Африки и Азии многие годы не могут вырваться из лап олигархов международного масштаба и не развиваются самостоятельно. И у нас, когда полностью сформируются международные синдикаты и олигархические круги, государство не сможет самостоятельно решать свои проблемы и может упустить из под контроля управление национальными богатствами. Когда государство окажется в таком положении, оно не сможет противостоять олигархическим и мафиозным структурам. Сейчас международные олигархи интересуются нашими месторождениями свинца, золота и серебра, используемых в электронике редкоземельных металлов. Право на разработку некоторых золотоносных рудников они получили уже давно. Они сейчас планируют и готовятся взять под контроль новые рудники, где только проводится разведка. Поэтому они заинтересованы в том, чтобы повлиять на результаты выборов и привести удобного для себя кандидата".

Старые связи

Алижан Ибрагимов и Александр Машкевич, считающиеся центральноазиатскими олигархами являются уроженцами Кыргызстана. Они в 1990-е годы уехали в Казахстан, где занимались бизнесом и основали «Евразийскую финансово-промышленную корпорацию».

Их бизнес-партнер Патох Шодиев – выходец из Узбекистана. А российский бизнесмен Муса Бажаев владеет компанией «Альянс-Алтын», разрабатывающей месторождение Джеруй в Таласской области.

Общественный деятель Эдиль Байсалов отмечает, что эти бизнесмены уже давно имеют связи с Кыргызстаном: "Группа бизнесменов, которых связывают с конкурирующим с властью кандидатом, в прошлом году посещали Игры кочевников. После этого они приняли участие в церемонии празднования 60-летнего юбилея президента Алмазбека Атамбаева. А если говорить о Машкевиче, он приезжал поздравить Алмазбека Атамбаева с избранием, даже подарил очень дорогие часы. Этому есть свидетели".

Но Алмазбек Атамбаев отказался принимать часы, вручил их работающему сейчас послом Кыргызстана в Турции Ибрагиму Жунусову. А Мусе Бажаеву и Алижану Ибрагимову перешел Джеруй при Атамбаеве. Алижан Ибрагимов выиграл соглашения на поставку угля на Бишкекскую ТЭЦ, на 20-30 миллионов долларов ежегодно. Не надо сейчас пугать народ тем, что приехавшие из зарубежья олигархи решили поддержать кого-то из кандидатов. Они давно ведут деятельность в Кыргызстане. В разное время они тесно сотрудничали с властями. Атамбаев же не продал Машкевичу Кыргызстан. Поэтому я не понимаю, почему сейчас поднимают такой вопрос.

Ранее в Интернете высказывались опасения по поводу того, что группа олигархов, приезжавшая в Кыргызстан для оказания финансовой поддержки кому-то из кандидатов, если добьется его победы на выборах, разделит между собой национальные богатства Кыргызстана.



Кубанычбек Жолдошев

Журналист радио "Азаттык" в Бишкеке