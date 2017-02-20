Кандидаты в президенты: на первый-второй рассчитай-с!

Первый пошел

Несколько политиков о своем намерении выставить кандидатуру на пост президента так или иначе обозначили давно. Однако официально первым о выдвижении заявил экс-премьер-министр Темир Сариев. Лидер «Акшумкара» провел конференцию в начале февраля и объявил, что будет баллотироваться.

«У нас есть программа развития государства. Наша основная обязанность – экономический прыжок и открытие новых промышленных предприятий. Кроме того, усиливая ответственность власти, мы предложим программу, направленную на соблюдение законности и экономическое развитие», – цитируют СМИ выступление Сариева на конференции партии.

Что известно о Сариеве? Он лишился должности главы кабмина из-за скандала с проведением тендера по реконструкции автодороги Балыкчи – Корумду. Его ближайшее окружение обвинили в лоббировании интересов китайской компании «Лонг Хай».



Ранее он также засветился в скандале со зданием бывшего газетно-полиграфического предприятия «Эркин-Тоо».

Вслед за Сариевым о своем намерении выдвинуться на пост президента также заявил лидер партии «Онугуу-Прогресс» Бакыт Торобаев, который, как указано в пресс-релизе, розданном журналистам во время конференции депутата, «в настоящий момент имеет фракцию в Жогорку Кенеше, а также 22 фракции в городских и местных кенешах».

Выступая перед сопартийцами и представителями СМИ, Торобаев заявил, что, выбирая между формами правления, он отдает предпочтение диктатуре. Диктатуре закона. И с трибуны пригрозил всем, кто нарушит закон: «Сядешь в тюрьму!»

В СМИ Торобаева называют «мукомольным королем», хотя в декларации он не указывает, что владеет перерабатывающим предприятием.

Торобаев пробовался на пост спикера парламента, но его «прокатили», столкнув лбами с лидером «Кыргызстана» Канатом Исаевым. В итоге пост торага ЖК достался представителю СДПК Чыныбаю Турсунбекову. В преддверие выборов спикера, политолог Бакыт Бакетаев так характеризовал его: «Он показал себя как политик, способный находить золотую серединку в любых политических хитросплетениях».

Третьим будешь?

Практически одновременно о намерении выставить свою кандидатуру на президентских выборах заявил бывший спикер парламента бакиевского периода Адахан Мадумаров и экс-премьер министр Омурбек Бабанов.

Первый объяснил свое решение желанием кыргызских мигрантов, якобы те попросили его выдвинуть свою кандидатуру и даже создали в поддержку движение «Мадумаровду колдоо» («Поддержим Мадумарова»).

Стоит отметить, в конце прошлого года Мадумаров сошелся с двумя бывшими депутатами – Ахматбеком Келдибековым и Камчыбеком Ташиевым. Тогда они заявили, что объединились ради участия в президентских выборах. И еще несколько дней назад политики заявляли, что не могут определиться, кого из троицы выдвигать на выборы президента.

Кандидат, который давно на слуху, – это про Омурбека Бабанова. О его притязаниях на пост главы государства было известно загодя. Намедни фракция «Республика – Ата Журт» провела внеочередное заседание и приняла решение выдвинуть лидера кандидатом в президенты.

Бабанова характеризуют как опытного управленца и бизнесмена. Но и его имя неоднократно связано со скандалом, самый громкий – скакун. Будучи премьер-министром главный «республиканец» получил в дар породистую лошадь за содействие турецкой компании в получении тендера на строительство аэронавигационной башни в аэропорту «Манас».

Начало работы в шестом созыве лидер «РАЖ» также «отметил» скандалом. Бабанов пытался лишить депутатского мандата сразу несколько однопартийцев, однако суд был не на его стороне. Девять депутатов тогда оспорили действия лидера «РАЖ» и ЦИК, четверым – Рада Туманбаева, Аида Исмаилова, Курманкул Зулушев, Алиярбек Абжалиев – мандаты вернули.

А пятый мой совсем не такой!

Кто станет пятым смельчаком? Озвучиваются имена Мыктыбека Абдылдаева, депутата от фракции «Бир Бол» и заслуженного юриста КР. По данным его коллег, он уже начал готовиться к предвыборной кампании. Экс-генпрокурора и бывшего лидера фракции «Ата-Журт» готовы поддержать несколько его бывших сопартийцев.

Еще одним кандидатом может стать член фракции «Ата Мекен» Каныбек Иманалиев. Депутат, по словам экспертов, преследует свои скрытые цели, кроме декларируемых – занять пост президента. Напомним, супруга Иманалиева Шаткуль Кулматова является со-владельцем здания газетно-книжного полиграфического предприятия «Эркин-Тоо» и бывшего кафе «Сон-Куль», а владельцем земельного участка, где расположен объект, – сам нардеп. С недавних пор Генпрокуратура заинтересовалась делами давно ушедших дней, а именно подробностями приватизации здания. ГП поручила ГСБЭП КР провести всестороннее исследование обстоятельств по этому делу. И над головой атамекеновца повис дамоклов меч.

Из женщин в кандидаты в президенты заговорилим об экс-главе Счетной палаты Эльмире Ибраимовой. Как отметил политолог Игорь Шестаков, «Запад сделал ставку на женщину». Но явной работы по продвижению экс-председатель СП пока не проводит, либо она не явная.

Гульчетай, открой личико

Между тем, все еще не определились с кандидатом в СДПК. Очевидно, что претендент будет не столько от партии, сколько от Алмазбека Атамбаева, несмотря на заверения Чыныбая Турсунбекова, который в интервью журналистам заявил, что «неправильно будет называть преемником кандидата от СДПК».

Возможно, «Белый дом» пытается выдвинуть человека, который бы устраивал всех. Эдакого бесконфликтного кандидата.

На днях в СМИ просочилась информация, что таким претендентом может стать нынешний глава Российско-Кыргызского фонда развития Кубанычбек Кулматов. Но в СДПК информацию тут же опровергли. «Я считаю, что это провокационный выпад против нашей партии. Съезда еще не было. Выборы состоятся к концу года. Времени у нас достаточно, чтобы определиться с кандидатурой. Сейчас не до этого», – прокомментировал журналистам лидер фракции Иса Омуркулов.

Ранее среди возможных кандидатов от партии власти также озвучивалось имя Калыка Султанова, основателя стройкомпании «Авангард стиль», а ныне советника президента.

Что говорят эксперты?

Эксперт Григорий Михайлов считает, что главная интрига в политической жизни Кыргызстана – то, кто станет преемником. «Все понимают, что этот кандидат с одной стороны будет обладать наилучшими стартовыми позициями, с другой – на него обрушится вся тяжесть недовольства, причем не только конкурентов из других политических объединений, но также и «заклятых друзей» по партии. Можно не сомневаться — биография преемника будет изучена крайне пристально, весь доступный компромат найден, а отсутствующий – придуман», – говорит он.

Политологи не исключают, что любой «слив» информации в СМИ относительно имени преемника может быть продиктован несколькими целями – протестировать мнение и оценить реакцию на одного из возможных кандидатов либо подставить человека, чье имя озвучено, под удар от его конкурентов.

«Сомнительно, что инициатором появления информации о Кулматове был сам глава фонда РКФР. Вероятно, некто, используя СМИ, попытался провести эксперимент и посмотреть на результат», – резюмировал Григорий Михайлов.

С ним частично согласен и политолог Нурлан Сыдыков. «Такие вбросы еще будут. Времени до осени много и СДПК будет прощупывать почву и озвучивать имена возможных претендентов», – сказал он.

Оценивая шансы претендентов, эксперты отмечают, что среди претендентов есть уже опытные, но безуспешно участвовавшие в выборах, есть и новички. «Наиболее крупную PR-кампанию в связи с выдвижением кандидатуры провели Темир Сариев, это далеко не гарантия победы, но свидетельство наличия финансовых возможностей на этом этапе гонки. Что будет дальше – неизвестно. По сути, гонка еще не началась, идет торг, где различные участники пытаются представить «товар лицом» потенциальным покупателям – крупным иностранным игрокам, местным олигархическим и криминальным группам», – добавил Михайлов.

Эксперт Игорь Шестаков также охарактеризовал «Акшумкар», как «периферийную партию». Он отмечает, что это политобъединение «проиграло все, что можно было» и шансы выиграть президентские выборы у их лидера минимальны.

Лидер «Онугуу», как считает политолог Нурлан Сыдыков, сейчас в выигрышном положении, поскольку не запятнан в большой политике, не засветился в коррупционных скандалах. «Но Бабанов и Сариев имеют опыт управленческой работы в роли премьер-министров, также у них есть политический вес», – отметил он.

Кремль на связи

Политологи подчеркивают, что официальной Москве небезразлична судьба Кыргызстана. И власти РФ заинтересованы, чтобы в регионе была стабильность. И выборы президента безусловно будут отслеживаться более чем тщательно.

«Требования к будущему президенту простые — адекватность, договороспособность, способность самостоятельно, без постоянной финансовой помощи, контролировать ситуацию в стране. С этим в последние 10 лет были проблемы — некоторые действия местных властей вызывали в Кремле недоумение», – считает Григорий Михайлов.

По его словам, за последние годы многие претенденты, включая известных местных оппозиционеров, ездили в российскую столицу, чтобы заручиться поддержкой. «Чаще всего переговоры оканчивались ничем – Кремль традиционно ставит на действующую власть. Впрочем, в последние годы подходы изменились – Москва не отказывается от контактов и сотрудничества с широким кругом местных политических сил, включая националистов и сторонников умеренного ислама», – говорит эксперт.

С ним не согласен политолог Нурлан Сыдыков. «По инерции бытует мнение, что Кремль заинтересован или что-то решает. Сейчас власти РФ не так заинтересованы тем, кто у нас будет президентом. Кандидаты озвучивают это для того, чтобы получить мнимую поддержку со стороны общественности, и делаются такие вбросы. Раньше это было существенным фактором», – говорит он.

Кто станет реальным кандидатом и будет до последнего бороться за кресло президента покажет время. Бесспорно, кто-то возьмет самоотвод или поддержит другого претендента, кого-то снимут с гонки посредством компромата. Нажим и давление со стороны оппонентов – метод давно апробированный. И совсем скоро он начнет применяться.

Махинур Ниязова.

Источник - "Res publika"