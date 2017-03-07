М.Сариев: Роспуск парламента может быть предпринят в случае безвыходности, если Атамбаев потеряет полностью контроль над ситуацией.
- Глава государства Алмазбек Атамбаев на церемонии вручения госнаград высказал жесткую критику в адрес Жогорку Кенеша и выразил мнение, что "можно и распустить". Вы поддерживаете это мнение?
- Есть угроза роспуска парламента. Я еще раньше прогнозировал возможность роспуска весной парламента. По моей оценке, это эмоциональное заявление, все равно парламент наверное не распустится, но, с другой стороны, возможность остается. Кажется, президент просто попугал депутатов, предупреждая, что они не работают по своим прямым обязанностям.
- Какие основания могут иметься для роспуска парламента?
- Роспуск парламента может произойти в форс-мажорной ситуации вследствие некачественного состава. К сожалению, это так. Вы тоже знаете, какого качественного состава депутатский корпус и по какому принципу они были отобраны. В большинстве были отобраны располагающие финансами. Результат соответствующий. Но здесь стоит вопрос целесообразности роспуска парламента. Роспуск парламента может быть предпринят в случае безвыходности, форс-мажорной ситуации или если Атамбаев потеряет полностью контроль над ситуацией.
Источник: Focus.kg
http://www.gezitter.org/politic/58203/
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