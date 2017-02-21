МИД Казахстана ждет разъяснений от Кыргызстана о высказывании Атамбаева

Атамбаев: В 2010 году, когда Казахстан нам устроил блокаду на 1,5 месяца, у нас даже были человеческие жертвы

Министерство иностранных дел Казахстана ждет разъяснений от кыргызской стороны о высказывании президента Алмазбека Атамбаева о причастности Казахстана к человеческим жертвам. Об этом сообщают ряд казахстанских СМИ со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

"Мы обратили внимание на данное высказывание президента Кыргызстана и в настоящее время ждем разъяснений от кыргызской стороны", - сообщили в пресс-службе министерства.

Атамбаев, отвечая на вопрос корреспондента Euronews о том, не считает ли президент Кыргызстана, что союз ЕАЭС отражает больше всего интересы России, ответил: "Нам надо с кем-то торговать, нам надо как-то работать с соседями. Если мы не вступаем в Евразийский экономический союз, нам просто грозила блокада. В 2010 году, когда Казахстан нам устроил блокаду на 1,5 месяца, у нас даже были человеческие жертвы. Такое было, потому что блокада - это плохая вещь. Если нам предложат альтернативу, куда нам вступать. В Афганистан, что ли? Пожалуйста, мы готовы и сегодня вступить в Евросоюз. Я предлагал это, но мне открыто сказали: у нас нет общих границ. Тогда что же вы нам предлагаете? У нас шесть миллионов человек. Замкнуться и жить как в джунглях, что ли? Мы должны развиваться, нам нужен рынок".

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