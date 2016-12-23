А.Атамбаев встретился с президентом Исламской Республики Иран Хасаном Роухани

Бишкек, “Саясат.kg”. Президент Кыргызсnfyf Алмазбек Атамбаев сегодня, 23 декабря, встретился с gрезидентом Исламской Республики Иран Хасаном Роухани, прибывшим в страну с официальным визитом.

В ходе встречи в узком формате Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев поприветствовал Президента Исламской Республики Иран Хасана Роухани на кыргызкой земле.

«Я рад приветствовать вас на нашей земле. И также я рад возможности обсудить с вами двусторонние вопросы, вопросы региональной безопасности и экономического развития», - сказал Глава государства.

Президент Исламской Республики Иран Хасан Роухани в свою очередь отметил, что рад официальному визиту в Кыргызстан.

«Я рад, что сегодня мы являемся гостями кыргызского народа. Мы всегда считали кыргызский народ дружественным народом, с которым у нас единая, одинаковая цивилизация. Ваш официальный визит в Иран в прошлом году открыл новые горизонты развития наших отношений», - заявил Президент Исламской Республики Иран Хасан Роухани, подчеркнув, что данный официальный визит в Кыргызскую Республику внесет вклад в развитие двусторонних отношений между странами.

Далее встреча продолжится в расширенном формате.