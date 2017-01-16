Президент А.Атамбаев выразил соболезнования родственникам погибших в результате крушения турецкого самолета вблиз Бишкека

Глава государства распорядился оказать всемерную поддержку и помощь пострадавшим
Бишкек, “Саясат.kg”. Президент Алмазбек Атамбаев выразил соболезнования семьям погибших в результате крушения грузового самолета в районе аэропорта “Манас” и распорядился оказать им материальную помощь. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата президента КР.
Глава государства распорядился также оказать помощь в лечении и восстановлении здоровья пострадавшим в результате авиакатастрофы.
Правительству поручено тщательно исследовать причины произошедшей трагедии и принять меры по устранению последствий авиакатастрофы.
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