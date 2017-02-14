«Ата Мекен» интригующе молчит о том, кого партия выдвинет в президенты

Подопечные Текебаева пока даже не знают, когда соберутся для решения данного вопроса

Депутаты парламента от фракции «Ата Мекен» всерьез уверяют, что не знают, кого выдвинет партия в качестве кандидата в президенты. Неизвестно также, когда политсовет планирует обсудить данный вопрос. Об этом «Вести.kg» сообщили представители «Ата Мекен» Айсулуу Мамашова и Эмиль Токтошев.

Парламентские «социалисты» таким образом дали понять, что от их политобъединения на пост №1 в стране гипотетически может баллотироваться и не Омурбек Текебаев, чьи президентские амбиции мало у кого вызывают сомнения.

Напомним, по-прежнему неизвестно, кто выступит от фракции СДПК. Агентство 24.kg со ссылкой на секретариат партии сообщало, что возможно, им станет Кубанычбек Кулматов, однако сам председатель правления Российско-Кыргызского фонда развития отшутился, что есть достойные кандидаты и помоложе.

Отметим, на сегодняшний день уже заявили о своих президентских притязаниях бывший премьер-министр Темир Сариев, лидер партии «Онугуу-Прогресс» Бакыт Торобаев, бывший спикер Жогорку Кенеша Ахматбек Келдибеков и другой экс-спикер Адахан Мадумаров.

Ольга Федорчук

http://www.vesti.kg/index.php?option=com_k2&view=item&id=44731&Itemid=83