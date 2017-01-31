“Ата Мекен”: Глава ГКНБ А.Сегизбаев использовал заведомо подложный документ по Белизгейту

Фракция требует от Атамбаева выполнить свое обещание данное перед народом, не только освободить от занимаемой должности, но и привлечь к уголовной ответственности председателя ГКНБ Кыргызстана А.Сегизбаева, за созданную на государственном уровне аферу.

Бишкек, “Саясат.kg”. Депутаты фракции «Ата Мекен» Омурбек Текебаев, Аида Салянова, Алмамбет Шыкмаматов не имеют никакого отношения к компании Southfild Management Ink. Благодаря кропотливой работе адвокатов, удалось доказать непричастность депутатов к вопросу Белизгейт. Об этом сообщает пресс-служба фракции “Ата Мекен”.

Сегодня, 31 января лидер Социалистической партии «Ата Мекен» О.Текебаев на пресс-конференции рассказал о текущей ситуации с искусственно организованным со стороны отдельных лиц государственной власти «Белизгейтом» и сфабрикованным уголовным делом в отношении депутата Жогорку Кенеша А.Саляновой.

Лидер партии «Ата Мекен» О.Текебаев представил последние документы, официально полученные из государства Белиз, окончательно подтверждающие непричастность трех парламентариев к надуманной афере с Мегакомом.

Согласно закона государства Белиз, «О международных коммерческих компаниях», данные о бенефициарных (фактических) владельцах международных коммерческих компаний не находятся в открытом доступе. Реестр участников и реестр директоров хранятся регистратором и не подлежат передачи в реестр международных коммерческих компаний.

Единственным лицом, ответственным за хранение и документацию компании, которая может подтвердить в законном порядке информацию о бенефициарных (фактических) владельцах Southfild Management Ink. является регистратор - Belize Formation Services Limited.

«Ата Мекен» отмечает, что для выяснения этого запутанного дела была нанята международная адвокатская контора Balderamos Arthurs LLP. Эта контора обратилась к Belize Formation Services Limited, с запросом о личности бенефициарного владения компании Southfild Management Ink., по данным ГКНБ Кыргызстана как таковыми являются депутаты фракции «Ата Мекен» Омурбек Текебаев, Аида Салянова, Алмамбет Шыкмаматов. По действующему закону Белиза, если выше названные депутаты были или являются владельцами офшорной компании, то им должны были предоставить всю информацию о компании, в том числе о трастовом договоре.

Однако, Belize Formation Services Limited подтвердил, что Омурбек Текебаев, Аида Салянова, Алмамбет Шыкмаматов не являются и не являлись бенефициарными (фактическими) владельцами компании Southfild Management Ink. В предоставленных документах указывается, что вышеупомянутые депутаты парламента Кыргызстана являются посторонними лицами и не могут получать какую-либо информацию о Southfild Management Ink.

Также, удалось получить заверенную копию Реестра апостилей Верховного суда Белиза. Согласно которому выяснилось, что трастовый договор, представленный главой ГКНБ А.Сегизбаевым президенту А.Атамбаеву, на самом деле не был апостилирован. А апостиль под № 15753/2016 от 21.10.2016 года, распространенный в СМИ Кыргызстана, не имеет ничего общего ни с компанией «Southfild Management Ink.», ни тем более с депутатами. Вышеуказанный апостилированный документ под № 15753/2016 от 21 октября 2016, на самом деле является нотариальным свидетельством, выданной нотариусом г-ном Райаном Г.Робелем относительно компании «Volquardsen LLC».

Все предоставленные сегодня материалы закреплены юридической экспертизой международной адвокатской конторой Balderamos Arthurs LLP.

Таким образом, фракция «Ата Мекен» доказала, что глава ГКНБ А.Сегизбаев использовал заведомо подложный документ. Фракция готова предоставить президенту все официально собранные документы. И требует выполнить свое обещание данное перед народом, не только освободить от занимаемой должности, но и привлечь к уголовной ответственности председателя ГКНБ Кыргызстана А.Сегизбаева, за созданную на государственном уровне аферу.

А также, фракция требует освободить от занимаемой должности Генерального директора ОТРК И.Карыпбекова, за подготовку и распространение ложной, недостоверной информации, через общественную телерадиокомпанию.