Пранкер из тюрьмы. Задержан мужчина, который звонил депутатам, членам СДПК и чиновникам от имени Аппарата президента

Он распространял ложную информацию.
По данному факту проведены оперативные мероприятия и установлены подозреваемые лица. Данный факт зарегистрирован в ЕРПП и начато досудебное производство.
В ходе проведения следственных мероприятий установлено, что ранее судимый за мошенничество Темир Калмырзаев, 1987 года рождения, находясь в исправительном учреждении №1, взял телефон у сокамерника Талгата Игисинова, 1982 года рождения, после осуществлял телефонные звонки.
В своих показаниях Калмырзаев указал фамилии всех высокопоставленных чиновников и общественных деятелей, с кем он разговаривал. Калмырзаев, представляясь ответственным работником Аппарата президента, позвонил депутату ЖК Асель Кодурановой и пообещал встречу с бывшим президентом Алмазбеком Атамбаевым. Он звонил официальному представителю СДПК Кундуз Жолдубаевой, представляясь чиновником, получал информацию по событиям 7-8 августа 2019 года.
Также он осуществлял телефонные звонки экс-депутату ЖК Гулькан Молдобековой, заместителю министра транспорта, ответственному сотруднику мэрии Бишкека, в Министерство экономики, а также другим государственным органам и получал полную информацию о проводимых работах в их деятельности.
В настоящее время Калмырзаев и Игисинов переведены в ШИЗО (штрафной изолятор). Телефоны у них изъяты в качестве вещественных доказательств.
Факт зарегистрирован в ЕРПП и проводится досудебное производство.
Милиция просит граждан, владеющих какой-либо информацией, либо пострадавших от рук указанных лиц, просим сообщить в Службу криминальной милиции МВД по телефону: 266261. Также в милицию можно обратиться, если вы столкнулись с сомнительными звонками.
«Сводка» (АКИpress)
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