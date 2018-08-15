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Под домашний арест отпущен ректор вуза, на которого пожаловались студенты из Индии

 

Городской суд выпустил под домашний арест ректора Бишкекского международного университета науки и бизнеса Нургалы Асаналиева, которого студенты из Индии обвиняли в мошенничестве.

 

Октябрьский районный суд города Бишкек ранее выносил решение о заключении Асаналиева под стражу, но вышестоящая инстанция отменила его.

 

Нургалы Асаналиев задержан 27 июля в аэропорту «Манас». Он намеревался вылететь в Москву. Причиной его задержания стало заявление индийских студентов о том, что они оплатили за обучение по 2,9 тысяч сомов, но, несмотря на это, были отчислены.

 

По этому факту иностранные студенты обращались и к президенту Кыргызстана. Дело расследуют Государственная служба по борьбе с экономическими преступлениями и ГУВД Бишкека.

 

Сам Асаналиев свою вину отрицал. Он заявлял, что индийских студентов обманули их же соотечественники – посредники.

 

Бишкекский международный университет науки и бизнеса открыт в 2016 году. Год обучения в нем стоит от 1,2 тысяч до 2,9 тысяч долларов. В вузе обучается 700 студентов.

 

"Азаттык"

           
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