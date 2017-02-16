МВД не имеет отношения к предупреждениям, появляющимся при посещении некоторых сомнительных сайтов

В последнее время в Центр “телефон доверия для детей-111” при Министерстве труда и социального развития КР поступает информация от пользователей Интернета, что в глобальной сети при посещении порносайтов они натыкаются на предупреждения от Министерства внутренних дел. Имеется несколько таких фактов.
По полученным данным предупреждения следующего характера: “МВД зафиксировало на вашем электронном устройстве незаконные действия: просмотр и хранение видеоматериалов, содержащих элементы насилия, педофилии, гей-порнографии и видеопорнографии с лицами младше 18 лет. Такие действия содержат в себе состав административного правонарушения, и влекут за собой наложение административного взыскания в размере 1000 сомов и более. В случае уклонения от уплаты штрафа последует уголовная ответственность”.
“В этой связи информируем, что МВД КР не имеет никакого отношения к данным сообщениям, и не блокирует компьютер или смартфоны граждан. Это очередная схема мошенничества неизвестных лиц. Очевидно, что компьютер заражен, вследствие чего блокируется работа браузера и на мониторе появляется текст якобы от правоохранительных органов о нарушении закона.
Если же для разблокировки мошенники потребуют заплатить штраф под угрозой того, что материалы будут переданы в правоохранительные органы для привлечения к уголовной ответственности за хранение и копирование порнографического контента, граждане ни в коем случае не должны поддаваться на провокации аферистов и производить оплату на предлагаемый электронный кошелек.
При таких подобных фактах необходимо немедленно обратиться в органы внутренних дел. Гражданам рекомендуется не допускать запуск подозрительных программ на компьютере или смартфоне и не посещать ресурсы сомнительного содержания”,- говорится в заявлении МВД КР.
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