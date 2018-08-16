Задержан глава строительной компании "Альянс Курулуш Плюс" Максим Альянов. Об этом редакции Kaktus.media сообщили в ГУВД Бикшека.
Как уточняется, Альянова задержали 14 августа сотрудники Октябрьского РОВД Бишкека и водворили в ИВС. Он обвиняется в мошенничестве. Сегодня, 16 августа, суд изберет ему меру пресечения.
По данным Минюста, учредителями компании "Альянс Курулуш Плюс" являются Максим и Владимир Альяновы. Зарегистрирована организация по адресу: ул. Жукеева-Пудовкина, 44/1, прошла перерегистрацию в мае 2018 года.
Источник - kaktus.media
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