Из снайперской винтовки стрелял Алмазбек Атамбаев - глава ГКНБ

По сведениям Опумбаева, именно Атамбаев открыл огонь из снайперской винтовки.

Он говорил что у него есть наградная винтовка СВД. Снайперская винтовка Драгунова - это серьезное оружие. И он стрелял в моих бойцов. Шестеро получили огнестрельные ранения. Тот, который получил смертельное ранение, ему даже пробило бронежилет. Я этого не ожидал, - сказал Опумбаев.

Глава ГКНБ рассказал о погибшем Усене Ниязбекове с которым вместе участвовали во многих операциях. В 2006 году Ниязбеков был одним из первых, кто зашел в дом, где был боевик по кличке Лейтенант и ликвидировал его.

Сегодня утром мы получили результаты экспертизы, которая подтвердила характер ранения погибшего, - сказал Орозбек Опумбаев.

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