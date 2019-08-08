Из снайперской винтовки стрелял Алмазбек Атамбаев - глава ГКНБ

По сведениям Опумбаева, именно Атамбаев открыл огонь из снайперской винтовки.
Он говорил что у него есть наградная винтовка СВД. Снайперская винтовка Драгунова - это серьезное оружие. И он стрелял в моих бойцов. Шестеро получили огнестрельные ранения. Тот, который получил смертельное ранение, ему даже пробило бронежилет. Я этого не ожидал, - сказал Опумбаев.
Глава ГКНБ рассказал о погибшем Усене Ниязбекове с которым вместе участвовали во многих операциях. В 2006 году Ниязбеков был одним из первых, кто зашел в дом, где был боевик по кличке Лейтенант и ликвидировал его.
Сегодня утром мы получили результаты экспертизы, которая подтвердила характер ранения погибшего, - сказал Орозбек Опумбаев.
https://www.vb.kg/380598
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