В результате событий в Кой-Таше возбуждено несколько уголовных дел

По данным надзорного органа, события 7 августа зарегистрированы в ЕРПП по статьям 264 «Массовые беспорядки» и 266 «Хулиганство» Уголовного кодекса КР.

В результате столкновения пострадали 48 человек. По данным Генпрокуратуры, из них 22 – сотрудники ГКНБ, трое – представители МВД, 23 – гражданские лица. Один сотрудник спецназа скончался.

На основании собранных материалов возбуждены уголовные дела по статьям Уголовного кодекса «Убийство», «Покушение на убийство» и «Угроза или насилие в отношении представителя власти». Захват сотрудников ГКНБ в качестве заложников зарегистрирован в ЕРПП по статье 244 «Захват заложников».

Вечером 7 августа в дом Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш прибыли бойцы спецназа для его задержания. Но сторонники бывшего президента оказали сопротивление. В результате конфликта пострадали, по последним данным, 48 человек, 1 сотрудник спецназа скончался от огнестрельного ранения. В больницах находятся 38 человек, начальник ГУВД Чуйской области Самат Курманкулов впал в кому, еще один пострадавший находится в реанимации.

В заложниках в доме Атамбаева находится 6 «спецназовцев». Сторонники Атамбаева требуют восстановить электроснабжение и связь в селе в обмен на их освобождение. Силовики покинули село после переговоров с соратниками бывшего президента.

"Азаттык"