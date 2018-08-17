Судмедэксперты установили причину смерти Улана Эгизбаева

Завершена экспертиза по факту гибели журналиста Улана Эгизбаева. Судмедэксперты заключили, что причина его смерти - утопление. Об этом в социальной сети Facebook сообщил его близкий друг Каниет Жыргалбеков.

По его данным, специалисты также установили, что в желудке известного журналиста не было следов отравляющего вещества.

«В заключении указано, что подозрительные следы на ноге Эгизбаева появились после наступления смерти, но по-прежнему неизвестно, при каких обстоятельствах они появились. Очень долго проводили экспертизу желудка, но отравляющих веществ тоже не нашли. В итоге его смерть связали с несчастным случаем», - пишет Жыргалбеков.

Между тем в МВД, куда Vesti.kg обратились за комментарием, подтвердили вышеуказанную информацию.

Напомним, журналист Улан Эгизбаев утонул 22 июля на пляже одного из пансионатов Иссык-Куля.

Зулайка Эркимбаева

Источник: https://vesti.kg