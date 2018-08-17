На администрацию и спасателей пансионата «Акун», где погиб У.Эгизбаев, заведено уголовное дело

На администрацию пансионата «Акун» и трех спасателей возбуждено уголовное дело. Об этом 17 августа на пресс-конференции в Бишкеке сообщил замначальника следственной службы МВД Нуржан Утемисов.

По его словам, уголовное дело возбуждено по статье 258 «Оказание услуг, несоответствующих требованиям безопасности».

«В рамках следствия будет дана юридическая оценка действиям спасателей, которые в момент гибели журналиста отсутствовали на месте и администрации, которая должна была обеспечить все необходимые условия безопасности. Будет проведено расследование продолжительностью 2 месяца», - сказал он.

Согласно базе данных Министерства юстиции, руководителем ОсОО «Акун Иссык-Куль» является Тентимишева Нуржан Давлетбековна. Учредителем числится Чыныбай уулу Эржан. ОсОО прошло перерегистрацию 21 августа 2017 года.

«Сводка» (АКИpress)