По факту гибели журналиста Уланбека Эгизбаева двоим предъявлены обвинения

Расследование уголовного дела по факту гибели журналиста Улана Эгизбаева завершено. Об этом Vesti.kg сообщил старший инспектор пресс-службы МВД Эрнис Осмонбаев.

- Обвинения предъявлены двум руководителям пансионата, в котором погиб Эгизбаев, по статье 258 УК КР «Производство или продажа товаров, выполнение работ либо оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», - уточнил он. - Однако в суд материалы уголовного дела будут переданы после проверки прокуратуры. Уголовное дело состоит из двух томов.

Осмонбаев добавил, что за 10 дней до трагедии пансионат проверяли сотрудники МЧС, которые выявили нарушения правил безопасности.

- Руководству пансионата дали предписание устранить недостатки в течение 10 дней, но их не устранили, - пояснил он. - По стечению обстоятельств именно в последний день погиб Улан Эгизбаев.

Напомним, журналист Улан Эгизбаев утонул 22 июля на пляже одного из пансионатов Иссык-Куля.

Вероника Малышева

Источник - Vesti.kg