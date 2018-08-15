Прокуратура взяла под контроль расследование причин смерти Улана Эгизбаева

Об этом «Азаттыку» сообщил следователь МВД Суйунбек Мунайтбасов.

«Это дело взяла под контроль и Генеральная прокуратура. Сейчас, на основании заключения судебно-медицинской экспертизы, прокуратура дает разрешение на возбуждение уголовного дела. Областная прокуратура в порядке надзора 9 августа запросила материалы. Кроме того, перед открытием места отдыха на работу принимаются спасатели, исследуется дно озера, ставятся ограждения. Но этого нет. Экотехинспекции дано соответствующее поручение, они дадут свое заключение», - сказал Мунайтбасов.



По его словам, расследуются и факты угроз в адрес Уланбека Эгизбаева, имевших место после публикации расследования о коррупции на кладбище, и получение им пустого письма. Для дачи юридической оценки материалы отправлены в Ленинский РОВД.

Ранее, напомним, расследование причин смерти Эгизбаева было продлено на месяц,

Журналист-расследователь Уланбек Эгизбаев скончался 22 июля в возрасте 28 лет. Милиция заявила, что он утонул на озере Иссык-Куль. Окончательные итоги судебно-медицинской экспертизы должны быть подведены в течение месяца. Родственники журналиста обратились с заявлением в милицию, которым попросили принять меры в отношении виновных в его смерти.

"Азаттык"