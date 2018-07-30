Обвал траншеи в Нарынском районе. Каменная масса накрыло рабочих

Как сообщает пресс-служба МЧС КР, 29 июля в городе Нарын по улице Шералиева, в момент проведения капитального ремонта труб в глубине 3 метра для подачи питьевой воды, произошёл обвал краев траншеи и каменная масса накрыло рабочих.
Прибывшие спасатели на месте вытащили троих пострадавших сотрудников фирмы ОсОО “Профтех Экспресс” и передали сотрудникам скорой помощи.
Всего в ходе спасательных работ привлечено 5 спасателей.
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