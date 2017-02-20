Стали известны имена погибших под лавиной в Ошской области

По данным МЧС КР, в Чон-Алайском районе погибли ученик 4-го класса Караматулло Шерматов и его сестра Бактыгуль Шерматова, 2007 года рождения. Из десяти госпитализированных двое получили ушиб головы, у восьмерых состояние удовлетворительное.
В Кара-Суйском районе погибла Угулай Какиева, 1997 года рождения.
Напомним, ЧП произошло 19 февраля.
http://24.kg/proisshestvija/45488/
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