МЧС КР: Информация о якобы разрушительных землетрясениях в Чуйской области – недостоверна

Бишкек, “Саясат.kg”. Фейковые новости распространяют по ватсап-каналу

Сообщение, распространяемое в социальных сетях, по ватсапу якобы о том, что “на днях по Чуйской области ожидается землетрясение порогом 9-10 баллов” и об этом “предупредили в МЧС” (текст+голосовое сообщение), не соответствует действительности. Об этом сообщает пресс-служба МЧС КР.

“Ранее об этом МЧС официально проинформировала о недостоверности, но рассылка по ватсап каналу продолжается. МЧС КР не рассылало сообщение о возможном землетрясении в Чуйской области. В этой связи, просим граждан не распространять ложную информацию, вводить общественность в заблуждение и наращивать панику среди населения”,- говорится в сообщении.