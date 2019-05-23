МЧС КР: Информация о якобы разрушительных землетрясениях в Чуйской области – недостоверна

Бишкек, “Саясат.kg”. Фейковые новости распространяют по ватсап-каналу
Сообщение, распространяемое в социальных сетях, по ватсапу якобы о том, что “на днях по Чуйской области ожидается землетрясение порогом 9-10 баллов” и об этом “предупредили в МЧС” (текст+голосовое сообщение), не соответствует действительности. Об этом сообщает пресс-служба МЧС КР.
“Ранее об этом МЧС официально проинформировала о недостоверности, но рассылка по ватсап каналу продолжается. МЧС КР не рассылало сообщение о возможном землетрясении в Чуйской области. В этой связи, просим граждан не распространять ложную информацию, вводить общественность в заблуждение и наращивать панику среди населения”,- говорится в сообщении.
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