В новостройке Бишкека, упав в щель сливной ямы, погиб ребенок

Родители не сразу обнаружили ребенка. Они его искали, а потом нашли его калоши возле душа
В столичном жилмассиве «Арча-Бешик» упал в щель сливной ямы и погиб ребенок. Информацию ИА «24.kg» сообщили в МЧС Кыргызстана.
По ее данным, трагедия произошла 28 марта. «Звонок в службу спасения поступил в 14.33, а уже в 14.45 спасатели были на месте», — сказала глава пресс-службы ведомства Эльмира Шерипова.
Как она рассказала, ребенок примерно полутора лет упал в небольшую щель сливной ямы душа.
«Родители не сразу обнаружили ребенка. Они его искали, а потом нашли его калоши возле душа», — сказала глава пресс-службы.
http://24.kg/proisshestvija/48226/
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