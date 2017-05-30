Выясняются обстоятельства ДТП со смертельным исходом в Баткенской области  

29 мая примерно в 16 часов дня на 45 км автодороги Баткен-Ош произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительным данным, у автомашины «Хонда Степвагон», перевозившей пассажиров, во время движения на большой скорости лопнуло колесо, в результате водитель не справился с управлением и автомобиль вылетел в кювет и несколько раз перевернулся.
В минивэне с государственным номером B 4124 AS находилось 9 человек, данные уточняются. В результате аварии с участием автомобиля, перевозившего пассажиров, погибли 3 человека, среди них несовершеннолетний: мужчина 1981 г.р., женщина 1962 г.р., и мальчик 2004 года рождения.
Кроме того, по предварительным данным пострадали 6 человек, в настоящее время все они доставлены в территориальную больницу. Водитель не госпитализирован. Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются, предварительные результаты указывают на то, что водитель автомашины «Хонда» значительно превысил скорость.
Назначены все необходимые экспертизы. Начато расследование.
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