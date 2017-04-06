Бишкекский горсуд оставил Садыра Жапарова в СИЗО



Отметим, возле здания горсуда собралось около 70 сторонников Жапарова, стоят два автозака. На месте работают более 30 милиционеров.





Напомним, Садыр Жапаров задержан и доставлен в ГКНБ КР в рамках уголовного дела, возбужденного по признакам преступлений, предусмотренных статьями угроза убийством, захват заложника, хулиганство, применение насилия к представителю власти УК КР. По результатам расследования 26 марта ему предъявлено обвинение.



Решением Первомайского районного суда Бишкека избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до конца срока следствия. Судом определено место содержания — СИЗО-1 Бишкека.



2 апреля Садыра Жапарова обнаружили на полу камеры с порезами на руке и шее и перевели в тюремный лазарет. По его словам, эти увечья он нанес себе сам.



http://24.kg/obschestvo/48910/